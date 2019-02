Fortnite: Disponibile l’aggiornamento 7.30

gamerbrain

: - cyberanimax : - infoitscienza : Fortnite: Aggiornamento Contenuto 7.30 disponibile con Falò ambientali e Razzobottiglie - Multiplayerit : Fortnite: Aggiornamento Contenuto 7.30 disponibile con Falò ambientali e Razzobottiglie -

(Di martedì 5 febbraio 2019) A partire da oggi èil nuovo Aggiornamento 7.30 per, il quale introduce delle novità interessanti sia su PC che PS4, Xbox One, Nintendo Switch e naturalmente dispositivi Mobile come Android e iOS. Scopriamole insieme!: Le novità dell’aggiornamento 7.30 Il Battle Royale firmato Epic Games si aggiorna alla versione 7.30 e introduce quanto segue:Falò ambientali presenti all’interno della mappa Razzobottiglie come nuova arma offensiva schierabile come le trappole Nuovo eroe per Salva il mondo Nuovi prefabbricati per la Modalità Creativa Iniziamo con i Falò ambientali, i quali funzionano come quelli presenti nell’inventario ma sono collocati sulla mappa, possono essere utilizzati una sola volta, per tanto se vi trovate in prossimità di uno di essi e non vedete della legna, significa ...