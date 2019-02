Festival della Salute digitale | un focus sui ' ritirati sociali' e le dipendenze da

Festival di Sanremo 2019 - Giorgia ospite della prima serata : La cantante Giorgia sarà l'ospite speciale della prima serata della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, al via su Rai 1 da martedì 5 febbraio

Festival di Sanremo 2019 - la diretta Twitter della prima serata di martedì 5 febbraio : Che il 69° Festival di Sanremo abbia inizio. In molti lo guardano, in moltissimi lo sbirciano ma sicuramente tutti ne parlano. Il Festival della canzone italiana è uno degli eventi più popolari in tv, in grado di incollare gli italiani allo schermo come solo poche altre cose. Qui di seguito potrete seguire il racconto social in diretta di ciò che accadrà sul palco. Per partecipare usate l’hashtag #SanremodiFatto Tweet ...

Festival di Sanremo 2019 - Giorgia super ospite sul palco dell’Ariston con tutta la carica della sua voce : I’ve got the music in me. Giorgia (Todrani) rewind. 1992. Gli Io vorrei la pelle nera di papà Giulio. Giorgia ha 22 anni. Il suo timbro di voce è già storia. Canta un brano della The Kiki Dee Band. E letteralmente gli dà vita. Giorgia lo fa risorgere dalle acque di un onesto artigianato britannico anni settanta. Poi in quel disco, anzi musicassetta, fa colazione, pranzo e cena con Aretha Franklin. Since you’ve been gone, Dr. Feelgood, A natural ...

Sanremo 2019. I testi di tutte le canzoni in gara : l’amore impera ma anche l’inquietudine della nuova generazione tra le righe delle canzoni del Festival : L’amore impera, come sempre, ma ci sono anche tanti spunti di riflessione tra le righe dei testi delle canzoni in gara. C’è il malessere della nuova generazione del pezzo di Daniele Silvestri, il ricordo di un padre che non c’è più (Paola Turci), la fragilità umana (Simone Cristicchi), tanto per fare qualche esempio di testo costruito per far pensare. Tra gli autori alcuni dei grandi nomi della musica italiana come Gianna ...

Francesco Monte e Giulia Salemi al Festival di Sanremo 2019?/ Occhi sul look della gieffina dopo Venezia! : Francesco Monte e Giulia Salemi al Festival di Sanremo 2019? Occhi sul look della gieffina dopo la gaffe di Venezia. Cosa succederà

Sanremo 2019 - Baglioni : «Non sarà un Festival politico». Cocciante ospite della seconda serata : Tutto pronto per Sanremo 2019. Domani è la prima grande serata di quello che è stato definito un "Festival sovranista". Grandi ospiti, ma tutti italiani o quasi. Eccezion...

Domanipress al Festival di Sanremo per raccontare la sessantanovesima edizione nel segno della contemporaneità : Anche quest’anno la redazione di Domanipress vola a Sanremo per la sessantanovesima edizione del Festival della canzone italiana nel segno della comicità pungente di Claudio Bisio e la poliedricità del talento multiforme di Virginia Raffaele che insieme al dirottatore artistico Claudio Baglioni, per la seconda volta al timone della più importante rassegna musicale italiana animeranno le cinque serate della manifestazione canora. Raccontiamo ...

Sanremo 2019 - quando inizia il 69esimo Festival della canzone italiana? Ecco le date : Quella del venerdi', sarà una serata evento, durante la quale i cantanti in gara proporranno il loro brano in una inedita versione, duettando con colleghi del mondo della musica ed artisti del mondo ...

Sanremo - cinque curiosità sul prossimo Festival della canzone italiana : Per questa nuova edizione di Sanremo, la sessantanovesima esattamente, che andrà in onda su RAI 1 dal 5 al 9 febbraio, il palcoscenico sarà caratterizzato da diverse particolarità: curato da Francesca Montinaro, potrà assumere diverse sfaccettature grazie ad un congegno teatrale motorizzato capace di mutare la scenografia.

Sanremo - tutti gli scandali del Festival della canzone italiana : Tra pochi giorni prenderà il via la 69° edizione del Festival di Sanremo : la kermesse canora è la più seguita della televisione italiana. Inutile negare che oltre alle canzoni di Big e giovani che ...

