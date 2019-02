romadailynews

: Fassina: fuori luogo trionfalismi Raggi su nuovo stadio Roma: Roma – “Sul progetto di… - romadailynews : Fassina: fuori luogo trionfalismi Raggi su nuovo stadio Roma: Roma – “Sul progetto di… - nonmiricordo54 : @danieledvpd @AnnaAscani Vabbè, dai, Fassina è fuori gara - titzbiltz : RT @MilkoSichinolfi: @StefanoFassina @GiuseppeConteIT @MarcelloMinenna @Mov5Stelle @LegaSalvini Fassina tu sei fuori di testa. Più ti leggo… -

(Di martedì 5 febbraio 2019)– “Sul progetto di business park e annessoper laa Tor di Valle, e’ davveroil trionfalismo della Sindaca e dei vertici nazionali del M5S. Nonostante siano state attenuate le valutazioni del Politecnico di Torino sulle conseguenze catastrofiche dell’opera sulla mobilita’ ordinaria, non soltanto su quella connessa con le partite, i problemi seri, strutturali, rimangono e le soluzioni vengono messi a carico dei contribuenti”.“È inaccettabile dedicare centinaia di milioni di euro di preziose risorse pubbliche per la sostenibilita’ viaria e finanziaria di un’opera certamente non prioritaria, in una citta’ martoriata da drammi sociali come, innanzitutto sulla casa. Inoltre, rimangono tutte le criticita’ relative alla localizzazione e ai risvolti urbanistici”.“Nel Consiglio ...