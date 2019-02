' Europei che fanno la differenza' | Dzeko | ' I miei successi grazie al duro lavoro' VIDEO

I paesi Europei che stanno riconoscendo Juan Guaidó come presidente del Venezuela : Da stamattina Spagna, Francia, Regno Unito e Svezia, e si attendono a breve anche paesi Bassi, Portogallo e Austria

Populisti cattolici vs Europeisti laici. La divisione che rischia di affossare la Ue : I visitatori di Parigi in questi giorni devono sentirsi come se stessero entrando in una zona di guerra”, scrive Vincent Boland. “Ogni fine settimana negli ultimi due mesi, i manifestanti conosciuti come gilet gialli sono scesi sulla Ville Lumière per distruggere, combattere la polizia e chiedere le

Le manovre strategiche dei paesi 'Europeisti' contro il resto d'Europa - di Viola Ferrante - : ... che riunisce i presidenti dei diversi gruppi politici, giudichi se esista una 'affinità politica' all'interno di ciascun gruppo per consentirne l'esistenza. In altri termini, sulla base dei criteri ...

Alle elezioni di maggio ci sarà anche un partito di giovani Europei : Si chiama Volt e punta a presentarsi in una decina di paesi europei con lo stesso programma, ma farsi eleggere sarà molto dura

Con la Borsa ballerina ecco i 10 big Europei che rendono fino al 10% : in arrivo una pioggia di dividendi sulle Piazze europee. Secondo uno studio di Allianz Global Investors, nel 2019, le società quotate sull'indice Msci Europe distribuiranno 350 miliardi di cedole, 16 ...

Calcio - 500 giorni agli Europei 2020. Gabriele Gravina : “Una chance per il Paese perché lascerà un’eredità importante” : È iniziato ufficialmente oggi il countdown verso gli Europei 2020, che per la prima volta nella loro storia avranno una struttura itinerante con 12 città coinvolte: Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo. 500 giorni al Calcio d’inizio, che sarà dato il 12 giugno 2020 alla Stadio Olimpico della Città Eterna, e questa grande novità cercherà di attirare ...

Marche - la rabbia dei terremotati : "Non usate i fondi Europei per costruire le ciclabili" : Torna la polemica dopo il caso degli sms solidali che dovevano essere utilizzati per le ciclovie. La vicepresidente della Regione: "Basta fake news, non sono soldi per la ricostruzione"

Atletica - Alessia Trost salta 1.94. Che bomba di Fabbri - peso a 20.20! Tricca e Aceti - minimo per gli Europei : Ricca giornata per gli azzurri dell’Atletica leggera impegnati in diversi meeting al coperto in vista degli Europei indoor in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Buon esordio di Alessia Trost a Hustopece, il bronzo iridato al coperto ha saltato 1.94 al terzo tentativo e ha staccato così il minimo per i prossimi Europei. La 25enne, guidata da Marco Tamberi sulla pedana ceca, può ritenersi soddisfatta della prova e sembra ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019. Matteo Rizzo : “Terzo posto incredibile - che rimonta” : Giornata semplicemente leggendaria per l’Italia agli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, Matteo Rizzo ha conquistato un’incredibile medaglia di bronzo riscrivendo la storia di questa disciplina al maschile. L’azzurro ha perfettamente interpretato il suo “Queen Medley”, ha eseguito un sublime quadruplo toe-loop e con lo stagionale di 165.67 punti (247.08 di totale) è riuscito a salire sul podio contro ogni ...

VIDEO Daniel Grassl ottimo sesto agli Europei - che debutto in società : riviviamo il free skating dell’azzurro : Daniel Grassl ha conquistato un eccezionale sesto posto agli Europei 2019 di pattinaggio artistico. A Minsk (Bielorussia) l’azzurro ha incantato ottenendo il quinto punteggio nel programma libero e ha così rimontato tre piazze rispetto allo short program, chiudendo con pieno merito a ridosso della top 5. Si tratta di un risultato eccezionale per il 16enne nella giornata del bronzo di Matteo Rizzo, il futuro sembra essere tutto per questo ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019. James/Cipres : “Un sogno che diventa realtà”. Le dichiarazioni delle coppie medagliate : Vanessa James e Morgan Cipres hanno vinto gli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, i francesi hanno confermato il pronostico della vigilia e si sono imposti sul ghiaccio di Minsk (Bielorussia) riuscendo a battere le due coppie russe Tarasova/Morozov e Boikova/Kozlovskii. Purtroppo Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono rimasti giù dal podio per 15 centesimi. Di seguito le dichiarazioni delle coppie che hanno conquistato la medaglia (fonte ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Della Monica-Guarise - che sfortuna! La medaglia sfuma per 15 centesimi - vincono James-Cipres : Quindici dannati centesimi, un’inezia, un battito di ciglio: sono quelli che separano Nicole Della Monica e Matteo Guarise dal podio agli Europei 2019 di Pattinaggio artistico. La nostra coppia inseguiva la medaglia, il terzo posto conquistato ieri nello short program sembrava essere un buon viatico per gli azzurri che avevano tutte le carte in regola per consacrarsi ma purtroppo la fortuna non ha sorriso agli allievi di Cristina Mauri sul ...