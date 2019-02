Europee | portavoce Gilet Gialli | Con M5S molti valori condivisi ma niente

blogo

(Di martedì 5 febbraio 2019)M5s efuturi alleati? "affatto" ha chiarito uno deidel movimento transalpino deiliberi dopo l'incontro avvenuto oggi in un albergo dell’hinterland parigino con Di Maio e Di Battista. "La nostra lotta è molto mediatizzata" in Italia e "volevamo incontrarli" ha detto Christophe Chalençon a Le Parisien. Ivolevano "scoprire questo partito e capire bene il suo posizionamento politico rispetto alla Lega".Chalençon è ildella lista deiliberi guidata da Ingrid Levavasseur. Ilha annunciato che la prossima settimana verrà a Roma con la sua capolista per un nuovo faccia a faccia con i vertici 5 Stelle. La porta a un’alleanza non sarebbe ancora del tutto chiusa anche perché, come ha ammesso lo stesso Chalençon,e M5s sono "d’accordo praticamente su tutto"., Di Maio e Di Battista ...