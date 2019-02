Europee | leader Gilet Gialli | “Con M5s valori condivisi ma niente alleanze

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano il leader dei 'gilet gialli liberi' - Chalencon : 'Sono d'accordo su tutto' : Il vicepremier, Luigi Di Maio , ha incontrato a Parigi Christof Chalencon , uno dei leader dei gilet gialli. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministro del Lavoro specificando che all'incontro era ...

Accordi&Disaccordi - Alessandro Di Battista su Nove : “Alle Europee farò campagna elettorale. Non so se sarò il leader M5s alle politiche” : “farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove il venerdì alle 22:45. ‘Accordi&Disaccordi’ (5 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile ...

Il leader della Lega verso le Europee : 'Un patto politico con i sovranisti' : Salvini pensa ad un accordo come quello con M5s per il Governo italiano aperto a tutti i partiti che voranno esserci - Matteo Salvini proporrà un patto per l'Europa a polacchi, spagnoli, danesi e a ...