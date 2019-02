Europee - Di Maio e Di Battista incontrano il leader dei 'gilet gialli liberi' - Chalencon : 'Andiamo d'accordo ma alleanze premature' : Chalencon e l'appello contro Macron - Christophe Chalencon, presentato dai media francesi nelle ultime settimane come uno dei leader dei cosiddetti "gilet gialli liberi", ha fatto parlare di sé per ...

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano i gilet gialli : "Molti i valori condivisi" : Aggiornamento 17.45 - Anche lo stesso Luigi Di Maio ha ufficializzato l'incontro con un post su Facebook e una foto a testimonianza del vertice:Oggi con Alessandro Di Battista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni Europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur. Questa è la foto ricordo di questo bell'incontro, il primo di tanti, in cui abbiamo parlato ...

Europee - Martina (Pd) apre al manifesto di Calenda : “Alternativa a Salvini e Di Maio. Vogliono distruggere l’Europa” : “L’obiettivo è coinvolgere chi sente la responsabilità di costruire un’alternativa a chi vuole distruggere l’Europa a partire dall’Italia. Salvini e Di Maio in testa”. Così Maurizio Martina, ex segretario del Pd, che apre al manifesto di Carlo Calenda: “Penso che la proposta di Calenda sia utile e interessante. Il suo manifesto è una traccia di lavoro fondamentale. Spero che sia protagonista della nostra ...

Della Vedova eletto segretario di +Europa : "Da soli alle Europee. Di Maio e Salvini fanno male all'Italia" : "Federalismo, mercato, solidarietà, giustizia, diritti". Sono le cinque parole d'ordine sulle quali costruirà il rilancio di +Europa il nuovo segretario Benedetto Della Vedova, eletto oggi al termine di una tre giorni congressuale molto accesa. Alla fine, Della Vedova ha raccolto 1278 voti dagli iscritti giunti a Milano per partecipare all'assise, pari al 55,7%, superando gli altri candidati alla leadership Marco Cappato (693 voti, ...

CAOS MIGRANTI E TAV/ "Le Europee romperanno il patto Di Maio-Salvini" : La nave Sea Watch 3 staziona davanti a Siracusa con 47 MIGRANTI, la procura chiede lo sbarco dei minori, Salvini sfida M5s e pm e svuole farsi processare

Enzo Moavero Milanesi commenta le dichiarazioni di Di Maio sulla Francia : "Parte del dibattito sulle Europee" : "Siamo abituati a un dibattito anche duro all'interno degli Stati, lo siamo meno su scala europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in merito allo scontro diplomatico tra Francia e Italia dopo le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio.Secondo Moavero, sarebbero "parte del dibattito che ci accompagnerà verso le elezioni europee: dobbiamo abituarci a questi toni".