Emiliano Sala | la straziante attesa del suo cane | la foto scattata dalla sorella è da

Emiliano Sala - la sua Nala lo aspetta guardando fuori dalla finestra : Il calciatore risulta disperso dallo scorso 21 gennaio: il velivolo su cui viaggiava si è inabissato nella Manica

Localizzato l’aereo con a bordo Emiliano Sala : si studia operazione subacquea di recupero : Gli investigatori britannici stanno studiando “un’operazione subacquea” relativa a un eventuale recupero del relitto dell’aereo che trasportava il calciatore argentino Emiliano Sala. David Mearns, il coordinatore delle ricerche private finanziate dalla famiglia che ha Localizzato i resti dell’aereo, ha dichiarato: “Il tempo è essenziale quando si parla di un corpo, quindi è assolutamente necessario procedere ...

Emiliano Sala - operazione subacquea per recuperare il corpo vicino al relitto : Il ritrovamento nel Canale della Manica del velivolo su cui viaggiavano Emiliano Sala e il pilota è solo una parte della ricerca, le indagini sull'incidente devono andare avanti. Nei prossimi giorni ...

Emiliano Sala - si pianifica un'operazione subacquea sul relitto dell'aereo : LONDRA - Gli investigatori britannici stanno pianificando 'un'operazione subacquea' nei prossimi giorni sul relitto dell'aereo che trasportava il calciatore argentino Emiliano Sala . 'C'è ancora un'...

Emiliano Sala - il cane Nala lo attende. La foto sui social della sorella Romina : Emiliano Sala non si separava mai dalla sua cagnolina, adottata in un canile in Francia nel 2015. Anzi Nala, questo il suo nome, avrebbe dovuto raggiungere l'attaccante anche a Cardiff. Purtroppo non ...

Emiliano Sala - un corpo umano visibile all'interno dell'aereo sott'acqua : Notizie che anche il mondo del calcio stenta a metabolizzare: sia a Nantes, dove Emiliano era diventato in 4 anni un idolo a suon di gol; sia a Cardiff, dove era atteso come il colpo del mercato di ...

