Dybala-Inter | Marotta punta al grande colpo estivo | i dettagli

Inter - da Conte a Dybala : Marotta pronto a stravolgere tutto (RUMOR) : La crisi dell'Inter non riesce ad avere fine. Dopo essere stati eliminati in Coppa Italia ai quarti contro la Lazio ai calci di rigore, i nerazzurri hanno subito la seconda sconfitta consecutiva in campionato contro il Bologna e ora rischiano di essere risucchiati nella lotta per la zona Champions. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è terza in classifica con 40 punti, ma ora ha solo quattro e cinque punti di vantaggio rispettivamente su ...

Calciomercato Inter - Dybala nel mirino (RUMORS) : I primi mesi del 2019 ci stanno mostrando due storiche protagoniste della Serie A in evidenti problemi di risultati. Se però da una parte la Juventus ha un vantaggio talmente ampio sul Napoli (9 punti) che dà tranquillità ad Allegri, l'Inter invece è incappata in tre sconfitte di seguito, negli ultimi due match di Serie A contro Torino e Bologna e nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio dopo i calci di rigore. Al di là di un calo di ...

Inter - la Juventus pensa alla cessione di Dybala : Marotta prepara l'assalto (RUMORS) : Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello del fantasista argentino della Juventus, Paulo Dybala. Il giocatore, in questa stagione, ha avuto una pesante involuzione in campionato, soprattutto a livello realizzativo. Quest'anno, infatti, la Joya ha messo a segno due reti, giocando molto lontano dalla porta. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso potrebbe essere arrivata in occasione del match ...

Dybala - l'Inter di Marotta in agguato : TORINO - C'era una volta un giocatore argentino del Palermo che i tifosi chiamavano 'u picciriddu' e un dirigente sportivo che se ne innamorò alla follia, calcisticamente parlando. Il calciatore ...

La Juventus apre alla cessione di Dybala : Marotta vuole portarlo all'Inter (RUMORS) : Archiviato il match contro il Sassuolo, terminato 0-0 nell'anticipo della ventesima giornata di Serie A, l'Inter adesso pensa anche al mercato visto che sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno confermato nelle settimane precedenti che si è già a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra non vuole lasciare nulla al caso e sta valutando quelle ...

L'Inter insiste : l'obiettivo a giugno è Dybala (RUMORS) : Uno dei grandi nomi accostati alL'Inter nelle ultime settimane è quello di Paulo Dybala, fantasista argentino della Juventus. Un accostamento figlio anche del grande rapporto che intercorre tra la Joya e il neo amministratore delegato della società nerazzurra Giuseppe Marotta. Il club meneghino ha l'esigenza di cercare il grande salto di qualità in quel reparto visto che in questa stagione chi doveva fare la differenza come Radja Nainggolan ha ...

Inter - c'è l'idea Dybala al posto di Icardi (RUMORS) : Continuano i rumors sulla possibile partenza a fine stagione di Mauro Icardi in casa Inter. Le trattative per il rinnovo continuano ma la distanza tra domanda e offerta continua ad essere molto ampia, come dichiarato dalla moglie e agente, Wanda Nara, e come confermato dallo stesso giocatore ieri con un post sui social, in cui ha dichiarato che il rinnovo arriverà solo in caso di offerta concreta. Nel contratto del centravanti argentino c'è una ...

Calciomercato Juventus - Dybala può andare all'Inter : Isco la chiave (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che sicuramente non sta rendendo come nelle passate stagioni. L'attaccante sudamericano, infatti, sembra risentire non poco dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, che ora è diventato il giocatore più forte della Juventus (e forse del mondo). Dybala ha collezionato anche alcune panchine e ...

Dybala - addio alla Juventus - destinazione Bayern Monaco o Inter - ? : La "Joya" oscurato da Ronaldo e stufo del suo utilizzo da parte di Allegri. Il fratello manager in azione. Contatti anche con Marotta

Calciomercato Juventus - Inter su Dybala : Marotta vorrebbe la 'Joja' (RUMOURS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, autore di un inizio di stagione decisamente altalenante. Il campione argentino, infatti, sembra risentire non poco della presenza di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese sta oscurando il sudamericano, grazie alle sue prestazioni stellari. Dybala non viene più considerata la stella del club bianconero, dunque ...

Juventus - Dybala possibile 'sacrificato' : l'Inter sta riflettendo sul calciatore (RUMORS) : Inter e Juventus saranno sicuramente protagoniste nella prossima sessione estiva di calciomercato. I due team si daranno battaglia, visti i tanti obiettivi in comune e l'approdo a Milano del neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, non farà altro che accrescere questa rivalità. Proprio l'ex dirigente della Juventus, in una recente intervista, ha dichiarato come i nerazzurri si muoveranno solo per fare grandi innesti. Tra l'altro non è ...

Calciomercato Inter - Ausilio : “Dybala quasi nostro - Modric non trattato” : Calciomercato Inter, LE VERITA’ DI Ausilio- Intervistato da Gianluca Di Marzio per lo speciale di Sky Sport dedicato, Piero Ausilio ha rivelato alcuni retroscena del mercato nerazzurro. Trattative più o meno recenti, e più o meno avviate, che avrebbero potuto dare all’Inter un volto diverso da quello attuale. Sliding Doors di mercato che, chissà, potevano […] L'articolo Calciomercato Inter, Ausilio: “Dybala quasi nostro, ...

Inter - Ausilio svela un retroscena su Dybala : Nella lunga Intervista rilasciata a Sky Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha raccontato un retroscena su Paulo Dybala, trattato dal dirigente nerazzurro prima che venisse prelevato dalla Juventus: “Venne organizzato un incontro fra i due presidenti, Zamparini lo può confermare, e io sono convinto che se in quell’occasione l’Inter a casa del presidente del Palermo avesse avuto più voglia e determinazione ...

Inter - Marotta pronto a chiamare la Juventus per Dybala (RUMORS) : Mancano poche ora all'annuncio ufficiale ma ormai ci siamo: Giuseppe Marotta sarà il prossimo direttore generale dell'Inter dopo aver ufficializzato il suo addio alla Juventus poco più di un mese fa. L'ex dirigente bianconero è volato anche in Cina, a Nanchino, dove ha conosciuto i vertici di Suning e in particolar modo il patron, Jindong Zhang. Un incontro proficuo in cui le parti hanno parlato di come rinforzare la rosa a disposizione del ...