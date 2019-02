Douglas Costa festa con Neymar dopo l' incidente E la Juve non gradisce

Juventus - Douglas Costa dopo l'incidente in auto è volato a Parigi per il party di Neymar : Nella giornata di ieri, Douglas Costa ha vissuto una brutta disavventura. Il numero 11 bianconero intorno alle 11:15 di lunedì mattina si trovava a bordo della sua Jeep Cherooke sulla A4 e ha avuto un piccolo incidente automobilistico. Il brasiliano fortunatamente non ha riportato ferite, mentre un altro uomo che è rimasto coinvolto nello scontro è stato portato in ospedale in codice giallo. La macchina dell'ex Bayern Monaco ha avuto danni ...

Infortunio Douglas Costa - tegola Allegri : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Douglas Costa- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Allegri potrebbe fare a meno di Douglas Costa in vista del prossimo match contro il Sassuolo. L’attaccante brasiliano ha rimediato un affaticamento muscolare al quadricipite, e nelle prossime ore gli esami sveleranno con maggiore esattezza i tempi di recupero. Una nuova tegola per […] More

Incidente stradale per Douglas Costa : Incidente d'auto per il giocatore brasiliano della Juventus Douglas Costa. Il calciatore 28enne, che era al volante di una Jeep Cherokee e percorreva l'A4 in direzione di Torino, è rimasto illeso, ...

Paura per Douglas Costa : incidente in autostrada : Il centrocampista della Juventus è stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla A4 Milano-Torino

Brutto incidente stradale per Douglas Costa : illeso - : Poteva andare molto peggio a Douglas Costa, centrocampista offensivo della Juventus protagonista di un Brutto incidente stradale sull'autostrada che porta a Torino. La sua auto, una Jeep Cherokee, ha ...

Vercelli - incidente in autostrada per lo juventino Douglas Costa : con la sua Jeep tampona una Punto - illeso : Lo scontro a Santhià, il centrocampista bianconero tornava in mattinata da Milano. L'altro automobilista all'ospedale in codice giallo

Douglas Costa - terribile incidente per lo juventino : miracolato - com'è ridotta l'auto : incidente d'auto questa mattina per il giocatore della Juventus, Douglas Costa. La macchina su cui viaggiava, una Jeep Grand Cherokee, secondo una prima ricostruzione, si è scontrata con una Punto ...

Douglas Costa - incidente stradale : come sta?/ Ultime notizie Juventus - tamponamento sulla Torino-Milano : incidente stradale Douglas Costa, scontro sulla Torino-Milano per il calciatore della Juventus: la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Novara Est

Juventus - lieve incidente stradale per Douglas Costa a Santhià : Douglas Costa è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale. Il calciatore della Juventus era in viaggio sull'A4, in direzione Torino, quando è stato protagonista di un sinistro insieme ...

Juventus - disavventura automobilistica per Douglas Costa : il calciatore è illeso : Non ci sono buone notizie per Douglas Costa. Infatti, il brasiliano sabato ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare e oggi ha vissuto un'altra disavventura. Douglas Costa si trovava in autostrada è ha avuto un piccolo incidente mentre era sulla sua auto. Il giocatore della Juventus stamane intorno alle 11:15 si trovava sulla A4 ed era alla guida della sua Jeep Cherokee. Costa non ha riportato ferite, mentre un altro uomo che era ...

Brutto incidente per Douglas Costa - distrutta l’auto su cui viaggiava il bianconero : Douglas Costa è rimasto coinvolto in un incidente vicino Vercelli: l’auto dell’ala destra della Juventus è distrutta, ma il brasiliano starebbe bene Douglas Costa è stato coinvolto poco fa in un Brutto incidente in autostrada. In zona Santhià, vicino Vercelli, l’auto del calciatore della Juventus, una Jeep Cherokee, si è scontrata con una Fiat Punto. Il calciatore, secondo le prime indiscrezioni rese note da Corriere.it, ...

Juventus - Douglas Costa coinvolto in un incidente d’auto : Nuove noie in casa Juventus. In mattinata Douglas Costa è rimasto coinvolto in un incidente stradale.Spavento a Torino, sponda bianconera. Nella mattinata di oggi, lunedì 4 febbraio 2019, Douglas Costa è rimasto vittima di un incidente stradale. Come riportato su La Sesia, sul tratto di autostrada tra Livorno Ferraris e Santhià, Douglas Costa è rimasto coinvolto in un incidente stradale anche se sono ancora da chiarire le dinamiche. Sul posto ...

Juve - Douglas Costa : incidente in auto - sta bene : L'attaccante della Juve Douglas Costa è stato coinvolto in un incidente stradale in autostrada nella zona di Santhià, in provincia di Vercelli. Le immagini fanno impressione: lamiera accartocciata e ...

Juventus - lieve incidente stradale per Douglas Costa : TORINO - Tanta paura ma nessuna conseguenza grave per Douglas Costa , rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale sull'autostrada A4 in direzione Torino nei pressi di Santhià , in ...