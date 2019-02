Domenica In | scatta la polemica dopo la frase sugli autistici di Rosita Celentano

Domenica In - frase-horror di Rosita Celentano sugli autistici : gelo in Rai - scatta il massacro : Infuria la polemica contro Rosita Celentano dopo la sua ospitata a Domenica In di Mara Venier su Rai 1. Tutta colpa di una battuta davvero infelice pronunciata dalla figlia del Molleggiato. Si parlava del Festival di Sanremo e del ruolo che Rosita aveva avuto in una vecchia edizione della kermesse.

ELENA SOFIA RICCI/ Abusata a 12 anni : 'Scatta il senso di colpa - di schifo - la vergogna' - Domenica in - : ELENA SOFIA RICCI ripercorre a Domenica in l'abuso subito all'età di 12 anni. 'Tante cose non le posso riferire, ne ho parlato con mio marito e...'

Domenica In - Flavio Insinna da Mara Venier ed è subito sciagura. Mette piede in studio - scatta il massacro : L'ingresso di Flavio Insinna nello studio di Domenica In non poteva che finire così: in disgrazia , annunciata, . Il conduttore dell'Eredità è ospite di Mara Venier e quando appare in diretta su ...