«Diventa vegano e ' vinci' concerti gratis a vita» | il concorso lanciato da Beyoncé

Biglietti gratis per i concerti di Beyoncé e Jay-Z per sempre se accetti di Diventare vegano : la sfida dei Carter : Beyoncé e Jay-Z fanno sul serio sulla questione veganismo. All'inizio dell'anno avevano sorpreso tutti invitando il pubblico ad intraprendere, insieme a loro, un percorso basato sull'esclusione di qualsiasi alimento di provenienza animale dalla propria alimentazione. Una scelta radicale e inattesa, visto che, per quanto salutisti, i Carter non hanno mai disdegnato carne e derivati, come testimoniano anche le luculliane cene italiane di cui hanno ...

Daniela Martani - ciclone vegano : “Salvini mangia troppa carne - sta Diventando un maiale. E’ quasi obeso - controlli i trigliceridi. A Capodanno meglio un menù vegan” : Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”; condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00. La Martani ha dato un consiglio per il menu vegano di Capodanno: “Basta con il cotechino e lo zampone, si parla della zampa di un maiale tagliata a pezzi. Da abbinare alle lenticchie, propongo il cotechino vegano. Con le lenticchie si ...