Dio salvi gli Erasmus! Il piano di emergenza dell' Ue per il dopo Brexit

Quarta Repubblica - Matteo Salvini entra in stuDio da Nicola Porro : ovazione da staDio - accoglienza mai vista : 'Se la giunta desse l' autorizzazione a procedere sarebbe un precedente grave, perché significherebbe che una parte di magistratura decide cosa possono fare la politica, il Parlamento e il governo'.

Ancora una volta - e le Foibe? Salvini contro l'Anpi : "Nega l'ecciDio - stop ai fondi pubblici". La replica : "Non ci spaventa" : Non si placa la polemica per il convegno sulle foibe organizzato per il 10 febbraio dall'Anpi di Parma, nel quale si ipotizzerebbe, stando agli interventi previsti, che un numero consistente di vittime sarebbe dovuto ai militari fascisti e non ai partigiani titini. Una visione "negazionista", sostiene il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che è netto: "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le ...

Matteo Salvini in tribuna allo staDio Olimpico con la divisa della Polizia : Ad assistere al posticipo di Serie A Roma-Milan di questa sera allo stadio Olimpico è arrivato anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che dopo le polemiche dei giorni scorsi si è presentato in tribuna con un giaccone della Polizia di Stato.Continua a leggere

Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui migranti. SuiciDio Pd : "Il processo..." : Un plebiscito per Matteo Salvini sui migranti. Secondo un sondaggio pubblicato dal Messaggero, il 63% degli italiani è contrario a processare il ministro degli Interni per il caso Diciotti, solo il 27% è favorevole e il restante 10% non si espone. Promozione piena, dunque, per la politica sui migran

Striscia la notizia - la bomba di Dago su Sanremo : "ClauDio Baglioni e Salvini - tutta la verità" : Ieri, venerdì 1 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Jimmy Ghione ha intervistato Roberto D’Agostino, fondatore del sito Dagospia.com, che ripercorre le tappe dell’affaire Baglioni-Salzano-Sanremo. D’Agostino spiega: «Il conflitto d’interessi c’è ed è lampante, tant’è vero che nel

Matteo Salvini : “Rivedere il progetto. AdDio a tre milioni di tonnellate di CO2” : «Non mi farete mai litigare con i 5 Stelle. La stabilità di governo non è messa in discussione. Sono fiducioso che la Tav si faccia. Ragioneremo con pacatezza e, come facciamo sempre, troveremo un compromesso. Anche sul decreto sicurezza in un primo momento non eravamo d’accordo su alcuni punti, ma poi abbiamo trovato una soluzione condivisa. E pot...

Fazio ora "sfida" Salvini? Fico e Baglioni in stuDio : Fabio Fazio negli ultimi tempi è sempre più protagonista di continui scontri con il ministro Salvini. Prima le critiche per il baciamano di Afragola e poi il dito puntato contro il vicepremier per lo sgombero di Castelnuovo hanno declinato le ultime settimane di botte e risposte a distanza tra il conduttore e il titolare degli Interni. A queste frizioni va aggiunta anche la scelta degli ospiti per il talk show di Fazio.Infatti negli ultimi ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio vuole farsi cacciare? Clamoroso nuovo siluro a Salvini : chi invita in stuDio : Alessandro Di Battista, Gino Strada, e adesso Roberto Fico. Ecco l'ennesima provocazione anti Salvini di Fabio Fazio. Fico, presidente della Camera, è il più a sinistra dei grillini ed è contro la politica anti immigrati di Salvini. Ovviamente Fazio l'ha invitato. A Che tempo che Fa di Fabio Fazio,

Salvini a padre Zanotelli : possibile uomo di chiesa così carico di oDio? : Roma – “Dopo avermi definito razzista, ‘genio malefico’, criminale (e altri complimenti che al momento mi sfuggono), questo prete sostiene che dovrebbero processarmi non solo per la Diciotti ma anche per la Sea Watch. Ole’! P.s. Ma, mi chiedo, un uomo di chiesa puo’ essere sempre cosi’ pieno di risentimento e di odio?”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini. L'articolo Salvini a padre Zanotelli: ...

"Salvini? Lui è contro tutti..." Il nuovo auDio Conte-Merkel : Dopo l'audio rubato di Conte e Merkel a Davos in cui il premier parlava dei timori dei Cinque Stelle per la crescita della Lega di Salvini nei sondaggi, a Piazza Pulita viene ricostruito integralmente ...

Che tempo che fa - da Fabio Fazio va ClauDio Baglioni : nel mirino c'è Matteo Salvini? : Claudio Baglioni sarà ospite a Che tempo che Fa di Fabio Fazio, domenica 3 febbraio dalle 20.35 su Rai1. Come lo scorso anno, Fazio ospita il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, al via martedì prossimo su Raiuno. I due, anni fa, avevano condotto Anima mia. Improbabile, vista l'

Salvini dopo gli ultimi episodi : “andare allo staDio con qualche sfottò ci sta” : “Ringrazio il mondo del calcio. Andare allo stadio con qualche sfottò ci sta. Penso che se questo paese punterà sullo sport per i giovani sarà un paese migliore”. Sono le dichiarazioni rilasciata dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante la presentazione della riforma del sistema sportivo italiano. In particolar modo non sono mancate le polemiche in relazione ai fatti accaduti nel calcio italiano, dagli scontri ...