Diciotti | Salvini non si presenterà in Giunta ' Porterò una memoria scritta'

Matteo Salvini : ""Si curi chi pensa a uno scambio tra Tav e Diciotti" : La rinuncia alla Tav può essere una sorta di merce di scambio con M5s su caso Diciotti? "Chi la pensa così andrebbe curato", ha detto Matteo Salvini.Il ministro, a Siena per un incontro con il sindaco Luigi De Mossi, ha aggiunto: "pensare che si metta sul mercato, come in un suk, una grande opera necessaria al paese e un processo, proprio non ha capito niente, né di me né del Governo". "Io le gallerie preferisco ...

Diciotti : Salvini - governo non a rischio : ANSA, - MONTERONI D'ARBIA, SIENA,, 5 FEB - La sorte del governo non è "per nulla" legata al caso Diciotti, "il governo va avanti e abbiamo tante cose da fare. Il problema del Paese non è Salvini". Lo ...

Caso Diciotti - Salvini manda memoria in Giunta ma decide di parlare solo in Aula : Matteo Salvini fa sapere che tra domani e giovedì farà avere alla Giunta per le autorizzazioni del Senato una sua memoria scritta sul Caso della richiesta di autorizzazione a procedere relativamente ...

Maria Teresa Meli umilia Luigi Di Maio : 'Cosa si ingoierà e come finirà il processo Diciotti a Matteo Salvini' : ' Matteo Salvini ha dei problemi con i suoi elettori al Nord perché gli imprenditori hanno paura, siamo in recessione e sono preoccupati da questa alleanza', rivela Maria Teresa Meli a L'aria che tira ...

Maria Teresa Meli umilia Luigi Di Maio : "Cosa si ingoierà e come finirà il processo Diciotti a Matteo Salvini" : "Matteo Salvini ha dei problemi con i suoi elettori al Nord perché gli imprenditori hanno paura, siamo in recessione e sono preoccupati da questa alleanza", rivela Maria Teresa Meli a L'aria che tira su La7. Ma il leader della Lega non ha nessuna intenzione di romperla. "A lui conviene continuare a

Caso Diciotti - giovedì la Giunta per le immunità : Salvini presenterà una memoria scritta poi parlerà in Aula : Il presidente della Giunta per le immunità del Senato, Maurizio Gasparri , ha convocato l'organismo giovedì alle ore 8:30 sul Caso della nave Diciotti. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , nei ...

Caso Diciotti - convocata Giunta per le immunità : Salvini presenterà memoria. M5s : “Ancora nessuna decisione” : Giovedì 7 febbraio alle 8.30. È questa la data di convocazione della Giunta per le immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri (FI), che dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere per “sequestro di persona aggravato” contro il vicepremier Matteo Salvini sul Caso della nave Diciotti. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa che ha consultato fonti della Lega, il titolare del Viminale ha deciso di presentare ...

Caso Diciotti - convocata Giunta per le immunità. Salvini presenterà una memoria. M5s : “Ancora nessuna decisione” : Giovedì 7 febbraio alle 8.30. È questa la data di convocazione della Giunta per le Immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri (FI), che dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere per “sequestro di persona aggravato” contro il vicepremier Matteo Salvini sul Caso della nave Diciotti. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa che ha consultato fonti della Lega, il titolare del Viminale ha deciso di presentare ...

Caso Diciotti - Salvini manda memoria in Giunta ma decide di parlare solo in Aula : Matteo Salvini fa sapere che tra domani e giovedì farà avere alla Giunta per le autorizzazioni del Senato una sua memoria scritta sul Caso della richiesta di autorizzazione a procedere relativamente ...

Diciotti - Salvini manderà memoria in Giunta : Nella seduta della Giunta per le immunità del Senato convocata alle 8.30 di giovedì 7 febbraio sarà presentata la memoria del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla richiesta di ...

Diciotti - Salvini parlerà in Aula : entro giovedì invierà memoria : Matteo Salvini farà pervenire entro giovedì la sua memoria sulla vicenda giudiziaria sul caso Diciotti in Giunta per le autorizzazioni al Senato. Lo rendono noto fonti della Lega. L'intervento del ...

Diciotti : Salvini manda memoria - poi Aula : ANSA, - ROMA, 5 FEB - Matteo Salvini farà pervenire, tra domani e giovedì, la sua memoria sulla vicenda giudiziaria sul caso Diciotti alla Giunta per le autorizzazioni al Senato. Lo rendono noto fonti ...

Diciotti - Salvini presenterà memoria in Giunta : Parlerà in aula : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Diciotti - Matteo Salvini non si presenterà in Senato davanti alla Giunta : La Giunta per le Immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri, è stata convocata per giovedì mattina 7 febbraio alle ore 8.30 sul caso della nave Diciotti. Ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini non sarà presente fisicamente in Aula: presenterà una memoria scritta, a cui saranno allegate le relazioni del premier Conte, di Di Maio e Toninelli.Continua a leggere