Diciotti | Salvini manderà memoria in Giunta

Diciotti - Matteo Salvini non si presenterà in Senato davanti alla Giunta : La Giunta per le Immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri, è stata convocata per giovedì mattina 7 febbraio alle ore 8.30 sul caso della nave Diciotti. Ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini non sarà presente fisicamente in Aula: presenterà una memoria scritta, a cui saranno allegate le relazioni del premier Conte, di Di Maio e Toninelli.Continua a leggere

La Giunta del Senato sul caso Diciotti slitta a giovedì - Salvini presenterà una memoria scritta : La Giunta per le Immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri (FI), è stata convocata per giovedì mattina 7 febbraio alle ore 8.30 sul caso della nave Diciotti. Secondo quanto si apprende, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nei confronti del quale il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere per "sequestro di persona aggravato", avrebbe deciso di presentare una memoria scritta ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini : gravi conseguenze un voto contro il governo : Per quanto Matteo Salvini venga descritto come sereno e tranquillo per la questione del Caso Diciotti, i suoi comportamenti fanno trasparire la sua preoccupazione. Andare di persona a controllare i faldoni del processo o recuperare le carte per preparare un'eventuale difesa indicano chiaramente le preoccupazioni del ministro dell'Interno. Preoccupazioni che in Matteo Salvini sono aumentate non tanto per la richiesta di autorizzazione a procedere ...

Sondaggi Swg : Lega ok - male M5S - il 63% degli italiani difende Salvini sul caso Diciotti : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale effettuata dall’istituto di Sondaggi Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana e aggiornata al 4 febbraio 2019, il 63% degli intervistati si dichiarerebbe contrario al fatto che Salvini venga processato dai magistrati per sequestro di persona sul caso Diciotti. Precisiamo che il seguente Sondaggio è stato realizzato mediante tecnica mista Cawi-Cami-Cati su un campione probabilistico e ...

«Caso Diciotti - così non reggiamo» : Salvini telefona al premier : Nelle chiuse stanze del Carroccio lo dipingono «sereno e tranquillo», convinto di non avere nulla da temere perché non ha commesso reati, ha agito «per il bene degli italiani» e con l'accordo dell'...

Salvini : "Un grave precedente il 'sì' sulla Diciotti..." : Matteo Salvini mette in guardia gli alleati di governo: "Se passa il sì all'autorizzazione, sarebbe un grave precedente". Parole chiare quelle del ministro degli Interni che mettono in allarme il principale alleato di governo della Lega, il Movimento Cinque Stelle. I grillini, soprattutto dalle parti dei frondisti, potrebbero votare "sì" e dunque dare il via al processo a carico di Salvini per il caso Diciotti. Ma le parole del titolare degli ...

Caso Diciotti - Salvini ai 5 stelle : “Il sì a procedere sarebbe un precedente grave” : “Fico dice che si farebbe processare? Scelgano, in scienza e coscienza, io sono tranquillo. Ritengo di non aver commesso reati e quello che ho fatto era anche nel programma di Governo”. Entro fine marzo il Senato dovrà decidere se dare o meno l’autorizzazione al tribunale dei ministri a procedere contro di lui per la gestione dei migranti a bordo della nave Diciotti e Matteo Salvini ostenta sicurezza: “Deciderà il Senato, non ...

