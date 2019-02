Diciamolo con una canzone | Ancora

blogo

(Di martedì 5 febbraio 2019)Sanremo è un pezzo di noi. Sanremo è noi. Sanremo è la casa. Sanremo è un anello della nostra vita, è qualcosa che sentiamo nostro, perchè in quei momenti c'è l'italianità che rende questo carnevale del piccolo schermo un evento unico e originale rispetto al resto del mondo.Sanremo però non è il teatro Ariston, non è il Casinò, non è la città ligure in provincia di Imperia, ma Sanremo è quello che appare dall'altra parte del vetro. Sanremo non è nei luoghi dove si svolge, ma è all'interno dell'apparecchio televisivo (o del computer, o dello smartphone). Sanremo è nelle nostre case, si svolge nel luogo dove lo vediamo, dove lo viviamo.