Di Marzio: «Napoli soddisfatto di Milik, ma cerca un grande centravanti»

(Di martedì 5 febbraio 2019) Nel corso di “Campo Aperto”, trasmissione d’approfondimento in onda in questi minuti su Sky Sport24, Gianluca Diha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle future strategie di mercato del“Sostituire Hamsik? Io credo che il club partenopeo andrà are giocatori in altri ruoli, soprattutto offensivi. Per esempio sugli esterni, dove Callejon avrà bisogno di un’alternativa più giovane e forte. Uno come Lozano, con cui ilha parlato, trattando anche con gli agenti. Siun giocatore offensivo, che possa giocare sugli esterni o da seconda punta, alle spalle di unche magari arriverà, a prescindere daCredo che il, per inseguire grandi obiettivi ed essere competitivo in Italia e in Europa, proverà a prendere unattaccante. Cavani? Non per forza, magari uno che possa garantire un certo numero di reti, ma più ...