Di Leonardo non si butta niente | ogni sua idea finisce in mostra

Leonardo - Profumo non vede fusioni per aumento dimensioni assolute : Roma, 4 feb., askanews, - L'amministratore delegato di Leonardo Finmeccanica, Alessandro Profumo ha affermato di 'non vedere tanta matematica' in ipotesi di fusioni e aggregazioni che puntino a ...

Calciomercato - il Milan non si ferma : Leonardo ha in canna un altro colpo da 90 : Calciomercato, il Milan a caccia di un altro colpo che possa dare nuove soluzioni a mister Gennaro Gattuso: Leonardo lavora senza sosta Calciomercato, Milan scatenato in queste ore della sessione invernale. Il club rossonero ha messo a segno l’acquisto di Piatek nella serata di ieri dopo aver ceduto Higuain al Chelsea. Adesso il ds Milanista Leonardo sta continuando a lavorare al rafforzamento della rosa a disposizione di mister ...

Milan - non solo Piatek : Leonardo mette a segno un altro acquisto : Il ds del Milan Leonardo si sta muovendo su più fronti, i rossoneri sono vicinissimi ad un acquisto dal Monaco: i dettagli Milan ad un passo da Leroy Abanda. Un acquisto pensando al futuro da parte dei rossoneri, dato che si tratta di un terzino sinistro di 18 anni del Monaco. Secondo l’Equipe Leonardo sarebbe vicinissimo ad ufficializzare l’acquisto del giovane calciatore, il quale dovrebbe firmare un contratto per 4 stagioni e ...

Milan - operazione Piatek : d'ora in avanti l'ultima parola spetterà a Gazidis e non a Leonardo : Quella per portare Krzystof Piatek in rossonero è la prima operazione che vede seduti allo stesso tavolo il neo ad Gazidis e Leonardo, artefice dell'operazione Higuain e, più in generale, del Milan che s'è visto in questa stagione 2018-2019. La presenza al tavolo dell'ad è, come scrive Il Giornale,

Calciomercato : Higuain sparisce dalla foto del Milan e Leonardo non va a Gedda : Assieme al ministro dello Sport saudita ci sono praticamente tutti: la squadra, Gattuso, il presidente Scaroni e il nuovo amministratore delegato Gazidis. Ma non l'attaccante argentino che è sempre ...

Piatek Milan - Perinetti : “aspettiamo l’offerta”. Leonardo non parte per Gedda : Piatek Milan – “Dal Milan non mi è arrivata una proposta, ma un interessamento”. Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti parla di calciomercato dai microfoni di RMC Sport: l’argomento del giorno è Krzysztof Piatek, entrato prepotentemente nel mirino dei rossoneri. Vediamo l’evoluzione della trattativa. Piatek Milan, le parole di Perinetti “Ora il Milan è […] L'articolo Piatek Milan, Perinetti: ...

Milan a un passo da Piatek - Leonardo non vola a Gedda : Preziosi si è convinto : Ora Piatek sembra davvero a un passo dal Milan. L'ultimo indizio è di quelli clamorosi: Leonardo non è andato a Gedda per la finale di Supercoppa italiana con la Juventus. Obiettivo, chiudere col Genoa e, di pari passo, lavorare anche con in Chelsea per la cessione di Higuain, che ora sembra davvero

Non ci resta che il crimine - bagno di folla per il cast del film all'anteprima a Parco Leonardo : Un vero e proprio bagno di folla per il cast di Non ci resta che il crimine . Tantissimi spettatori hanno infatti partecipato all'anteprima del film, a Roma , dove è stato possibile incontrare gli ...

'Non ci resta che il crimine' : cast al Parco Leonardo - l'emozione vale doppio : Tanti anche i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno accettato l'invito di Marzia Caltagirone e Antonio Flamini e sono arrivati per salutare i propri colleghi e per godersi le avventure dei ...

Calciomercato Milan - Gonzalo Higuain non più in sintonia con Leonardo : Chelsea più vicino : Gonzalo Higuain non ha preso bene le parole rilasciate ieri da Leonardo sulle sue prestazioni. Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà afferma che: "A Higuain non sono piaciute le parole di Leonardo". "Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni", ha aggiunto. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', lunedì c'è stato un lungo incontro tra Fali Ramadani e Fabio Paratici, i Blues possono vendere Morata ma non lo faranno fino a quando ...

L’effetto Monna Lisa esiste ma non nella Gioconda. Studio sul dipinto di Leonardo : Il mito del magnetico sguardo di Monna Lisa che dà l’impressione di seguire con gli occhi chi la osserva tutto intorno, è confutato da uno Studio dell’Università di Bielefeld, in Germania, pubblicato sulla rivista i-Perception. Quello che viene definito, anche a livello scientifico, in onore al capolavoro di Leonardo Da Vinci “effetto Monna Lisa”, secondo i ricercatori esiste ma ironicamente non si verifica proprio col dipinto ...

Milan - Leonardo : 'Paquetà non è un rischio. Higuain? Adesso deve pedalare' : Sull'arrivo e sull'investimento per Lucas Paquetà c'è molto di suo. Leonardo ha puntato fin da subito in modo deciso sull'acquisto del centrocampista brasiliano, così da bruciare la concorrenza che ...

Milan - Paquetà si presenta : “quando chiama Leonardo non puoi dire di no. Gattuso? Ci giocavo alla Play” : Il centrocampista brasiliano è stato presentato alla stampa nella giornata di oggi, si tratta del primo acquisto della sessione invernale rossonera “Gattuso? Senza dubbio è stato un grande giocatore, che quando giocavo alla Play Station avevo nella mia squadra in Brasile. Oggi sono allenato da lui. E’ una sensazione unica, sono molto felice. Mi ha accolto molto bene e mi ha lasciato molta tranquillità per farmi rendere al ...