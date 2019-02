Deve solo mettere il disco in campo | ma per Mourinho si rivela un’impresa | la figuraccia

Mara Venier : "Ha ragione Salvini - bisogna mettere dei paletti. Non solo l'Italia Deve accogliere i migranti" : "Non vorrei entrare in qualcosa più grande di me, ma penso che bisogna mettere anche dei paletti. I migranti vanno accolti, ci deve esser però la collaborazione di tutta Europa, non può esser soltanto l'Italia. Secondo me ha perfettamente ragione Salvini". Così la conduttrice di Domenica In, Mara Venier, ospite di Un Giorno da Pecora. "Conte? È un signore elegante, Salvini è più sanguigno, ...

Fabrizio Corona sulla Rodriguez : 'Quando era con me era solo una ragazzina - mi Deve molto' : In un lunga intervista su Corona Magazine ovvero la testata giornalista lanciata dall’imprenditore milanese, Fabrizio Corona ha tirato in ballo la sua ex moglie Nina Moric e madre di Carlos Maria. Poi è arrivato il turno di Belen Rodriguez, ed in fine è stata fatta chiarezza sull’addio a Asia Argento. Oggi 17 Dicembre ha debuttato in rete la rivista online dell’ex re dei paparazzi. Nel primo numero Corona, ha scelto di parlare delle donne più ...

Massaro : 'Gattuso Deve solo vincere dall'anno scorso. E' l'uomo giusto' : Se andiamo a vedere, lo sport è questo. L'infortunio, le squalifiche, le condizioni dei giocatori fanno parte di questo. Si deve essere bravi a gestire un gruppo dando la certezza di mettere in campo ...