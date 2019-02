blogo

: Deianira Marzano: 'Il padre dei miei figli è andato a Tenerife. Non l'abbiamo più visto… - gossipblogit : Deianira Marzano: 'Il padre dei miei figli è andato a Tenerife. Non l'abbiamo più visto… - pomeriggio5 : Nella #cabinarossa di #Pomeriggio5 Deianira Marzano ha qualcosa da raccontarci sul suo passato - bollicinevip1 : DEIANIRA MARZANO: SONO COSTRETTA A RICHIEDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA -

(Di martedì 5 febbraio 2019), ospite, oggi, martedì 5 febbraio 2019, di Pomeriggio 5, per la prima volta, ha rivelato di aver cresciuta, da sola, i propriperché ilnon se ne occupato durante tutta la crescita: Sono una che evita le guerre specialmente se devono coinvolgere i, che sono il mio tallone d'Achille. Mi sono sentita di far riemergere questa storia in sospeso. Dopo otto anni di matrimonio, si è conclusa la storia con questo uomo, che, secondo me, non si è rivelato un buon marito e bravo. E'in Spagna a. Non l'più visto.si scaglia nuovamente contro Lara Zorzetto: 'Sbaglio o ti frequentavi con un altro?': "Ildei. Non l'più visto (video) 05 febbraio 2019 ...