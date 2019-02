Dal gelato agli embrioni | start up italiana inventa azoto liquido sterile

Getta la figlia di 6 mesi in uno stagno gelato : “Sono stressato Dal Natale” : Poteva trasformarsi in tragedia quanto accaduto nel nord-ovest dello stato del Missouri, dove un giovane padre statunitense di 28 anni, Jonathon Zicarelli, ha Gettato la figlia di sei mesi in uno stagno ghiacciato. L’uomo, per nulla rammaricato, si è presentato dalla polizia raccontando serenamente l’accaduto e giustificando il suo gesto con lo stress derivante dalle festività natalizie. I poliziotti, giunti sul luogo indicato, hanno ...