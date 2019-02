Da Futuro Remoto a Sanremo : Giulio Wilson al club Tenco il 6 Febbraio

allmusicnews

(Di martedì 5 febbraio 2019)Daalil 6Il 6, apresso il prestigiosoalle 15:30 si esibirà, cantautore di Firenze, oltre che enologo e vignaiolo biologico indipendente.Il 18 gennaio è uscito singolo “Modigliani” in contemporanea a “” album prodotto da Fonoprint, presentato alla Stampa il 27 gennaio a Milano presso il Goganga e ritenuto dagli esperti una delle migliori produzioni artistiche del 2019.Modigliani è un brano ispirato al grande artista Livornese. Un brano cantautorale e sincero, che mescola nostalgia a consapevolezza, un brano scritto con carta e penna, come si faceva una volta. Quasi un brano d’epoca rispetto alle produzioni moderne, per realizzarlo sono stati utilizzati strumenti vintage come Mellotron, Moog e Glockenspiel.è ...