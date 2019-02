ilfogliettone

Cyberbullismo, 7 adolescenti su 10 social prima dei 14 anni

(Di martedì 5 febbraio 2019) Settesu 10 sono iscritti a unNetwork gia'dei 14; al contrario 1 solo su 16 risulta non essere in alcun modo 'connesso'. E ancora: 8su 10 utilizzano la chat con la famiglia, o, almeno, con uno dei genitori. E' quanto emerge da una ricerca condotta su quasi 6.000(che sara' presentata a Milano martedi' mattina in occasione del 'Safer Internet Day') realizzata dal consorzio Miur Generazioni Connesse e, in particolare, dall'Universita' degli Studi di Firenze, dall'Universita' degli Studi "Sapienza" di Roma e dal portale dedicato ai giovani e al mondo della scuola Skuola.net. Secondo la ricerca le relazionii di quasi tutti i ragazzi passano ormai per gli strumenti digitali trasformandone profondamente le dinamiche, compresi i rapporti familiari.irpCosi' WhatsApp per quasi 1 studente su 2 (il 44,2%) e' utile per tenersi ...