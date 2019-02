Crisi Venezuela | Salvini | Maduro è fuorilegge | ora elezioni

Venezuela - Onu assente a summit su Crisi : "L'Onu vuole dare credibilità all'offerta di buoni uffici per trovare una soluzione politica alla crisi", ha detto il segretario Guterres. A Montevideo si incontreranno i rappresentanti di alcuni ...

Venezuela - Onu assente a summit su Crisi : 21.50 Le Nazioni Unite restano neutrali sulla crisi in Venezuela e annunciano di non partecipare al vertice a Montevideo del 7 febbraio. "L'Onu vuole dare credibilità all'offerta di buoni uffici per trovare una soluzione politica alla crisi", ha detto il segretario Guterres. A Montevideo si incontreranno i rappresentanti di alcuni Paesi Ue e dell'America Latina per aprire un canale di dialogo.

Perché l'Italia non ha ancora preso una posizione chiara sulla Crisi venezuelana : Tutti i "big" europei riconoscono Guaidò come presidente ad interim del Venezuela, mentre il governo italiano Lega-M5s...

Nella Crisi venezuelana gli europei mancano di coerenza : Da un lato l’Unione europea si offre come mediatrice, dall’altro alcuni dei suoi stati sembrano già aver deciso quale dev’essere la transizione politica a Caracas. Leggi

Crisi Venezuela - Maduro vuole elezioni anticipate per il Parlamento - : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro si è espresso a favore delle elezioni parlamentari anticipate. Lo ha testualmente dichiarato intervenendo ad una manifestazione dei suoi sostenitori a Caracas. ...

Crisi Venezuela - opposizione e governo scendono in piazza a Caracas : I sostenitori di Maduro celebrano il ventennale della rivoluzione chavista, quelli di Guaidò chiedono la convocazione delle elezioni

Venezuela - Guaidò presenta il 'Plan pais' per uscire dalla Crisi - : Rilanciare la produzione di petrolio e diversificare l'economia: questa la ricetta che il leader dell'opposizione Venezuelana ha presentato

Le donne protagoniste della Crisi in Venezuela : Tre figli, Lilian Adriana ha praticato una quantità di sport: 12 maratone, nuoto, kickingball, ginnastica ritmica e artistica, rugby, calcio, yoga, nel 2003 è stata campionessa di Kitesurf, e nel ...

Petrolio - militari - 2 presidenti Che succede in Venezuela? La Crisi che divide il mondo : Due presidenti, un Paese sull’orlo della guerra civile, le potenze del mondo che si schierano come ai tempi della Guerra fredda. Dentro la crisi del Venezuela

Venezuela - vero o falso : guida per capire cosa succede nella Crisi Maduro-Guaidò : Gli ultimi avvenimenti hanno portato il Venezuela agli onori della cronaca e gli esperti " alcuni dell'ultimo minuto " accorrono per raccontare cosa è accaduto e sta accadendo nel paese. Cerchiamo ...

Venezuela - l’isola di Orchila e le mire di Putin (smentite). L’ombra di una nuova Crisi di Cuba sul conflitto Maduro-Guaido’? : L'ambasciatore del Venezuela a Mosca smentisce e sia la Russia che gli Usa si tengono sul vago, ma le indiscrezioni sui piani di Vladimir Putin di basare i propri bombardieri strategici Tu-160 sull'isola Venezuelana di La Orchila brillano di nuova luce nei giorni del braccio di ferro tra il regime di Maduro e l'opposizione sostenuta dagli Usa. Un progetto del genere, che ricorda la crisi dei missili sovietici a Cuba nell'ottobre 1962, ...

Crisi Venezuela - Maduro : 'Pronto a negoziare' con l'opposizione : Intanto il Paese - ed in generale in Sud America - la Crisi politica si intreccia a quella economica: molte donne Venezuelane vendono i propri capelli per poter sfamare la famiglia. Succede per lo ...

Crisi Venezuela : donne vendono capelli per sfamare la famiglia : - In Venezuela - ed in generale in Sud America - il fenomeno non è nuovo, ma torna alla ribalta ora che la Crisi politica del paese si intreccia a quella economica: molte donne Venezuelane vendono i ...

Venezuela - ultime notizie : una Crisi sempre più internazionale : Venezuela, ultime notizie: una crisi sempre più internazionale A pochi giorni dall’auto-proclamazione di Juan Guaidò a presidente del paese continua lo scontro politico in Venezuela. Il contesto è quello di continue tensioni di piazza. Ma anche di un allargamento su scala globale della crisi politica in corso. Un contesto in cui a contare sono sempre più anche le volontà della comunità internazionale. Il contestato Presidente del paese ...