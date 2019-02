“Costruiamo il futuro insieme o non ci sarà” Francesco tende la mano al mondo islamico 

lastampa

: La visita di Papa Francesco @Pontifex_it negli #EmiratiArabi: 'Senza libertà religiosa non si è fratelli ma schiavi… - tg2rai : La visita di Papa Francesco @Pontifex_it negli #EmiratiArabi: 'Senza libertà religiosa non si è fratelli ma schiavi… - MFantinati : Costruiamo insieme un'Italia migliore. Digitale e Pa, il nostro futuro parte da qui. Da sottosegretario alla… - crismountain : RT @catt_ch: Francesco ai leader religiosi: “Costruiamo insieme l’avvenire, o non ci sarà futuro” -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Conta ciò che ha detto. «O Costruiamol’avvenire, o non ci sarà». «È giunto il tempo in cui le religioni si spendano con coraggio per aiutare la famiglia umana a maturare la capacità di riconciliazione». Ma conta soprattutto dove lo ha detto. Il contesto è decisivo per cogliere la portata delle parole di, primo papa a cammi...