Cooperative cars | così le Mercedes imparano a ' dialogare' con i pedoni

adnkronos

(Di martedì 5 febbraio 2019) Auto in grado di muoversi autonomamente in un flusso di vetture in movimento, ma anche dicon i, fra segnali led e 'faccine' , scambiando con il mondo circostante le informazioni necessarie per una integrazione più fluida possibile. Ma perché questo avvenga bisognerà sviluppare un sistema di comunicazione fra macchine ed umani che assomigli a ...