Consob | ora è ufficiale Savona presidenteConte prende l' interim agli Affari europei

Fatto l'accordo nella maggioranza su Savona presidente della Consob : È chiusa l'intesa all'interno dalla maggioranza M5s-Lega su Paolo Savona alla presidenza della Consob: è quanto riferiscono fonti governative leghiste. Il ministro delle Politiche europee dovrebbe ...

Via libera a Blangiardo presidente Istat - Forza Italia vota con la maggioranza. Ancora irrisolto il nodo Consob : Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell'Istat. Blangiardo, nominato dal Cdm, ha ottenuto 33 voti favorevoli su 47. Il presidente dell'Istat indicato ha raggiunto il quorum dei 2/3, bastavano infatti 32 voti su 47. Oltre a Forza Italia, Lega e M5s ha votato a favore anche Fratelli d'Italia.La votazione era stata rinviata la settimana scorsa perchè Forza ...

Il dossier Consob s'intreccia con il caso Signoraggio-Bankitalia in Rai? : ... adempiendo al suo mandato di servizio pubblico, dovrebbe contribuire a combattere soprattutto in un campo, come quello dell'economia, in cui la scuola italiana non fornisce nemmeno le più elementari ...

Consob - Salvini dice sì a Marcello Minenna. Ora la partita si sposta al Colle : L'accordo sul nome di Marcello Minenna alla guida della Consob era stato sancito con un faccia a faccia a metà novembre, ma poi la vicenda era caduta nel vuoto. Nelle settimane successive Matteo Salvini e Luigi Di Maio avevano dovuto pensare a ben altro, diventando protagonisti del tritacarne della manovra, con tutto il suo corollario di litigi tra i due e interessi di partito da mediare e far rispettare. L'agenda delle priorità ...