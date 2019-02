Colpo di Stato in Venezuela | Maduro minaccia Guaidò | pronto il carcere per il golpista

Venezuela - Paesi Ue riconoscono Guaidò presidente : no Italia/ Maduro : 'Usa vogliono Colpo di Stato' : Maduro scrive al Papa per sostenere il dialogo e rifiuta ultimatum Ue: 'no a nuove Elezioni'. Francia e Spagna riconoscono Guaidó, l'Italia no.

Maduro : “Non vi fate trascinare da Usa che vogliono Colpo di Stato. Venezuela non sia nuovo Vietnam” : Si rivolge a Papa Francesco perché favorisca il dialogo e a Europa e Italia dice: “Non vi fate trascinare dalle pazzie di Donald Trump. Non vi fate trascinare dalle politiche estremiste e interventiste, che cercano un colpo di stato in Venezuela ordinato e pianificato. Come già si sa, da Washington, dalla Casa Bianca. L’Europa deve mantenere una posizione di equilibrio, di rispetto e di collaborazione, cioè aiutare la pace in ...

Venezuela in piazza - Maduro : "Il Colpo di stato è fallito" e ringrazia anche Roma | Guaidò : il dittatore è rimasto solo : Un generale dell'Aeronautica si schiera con Guaidò e dichiara: "Pronti due aerei per il presidente, è ora che se ne vada". Ma Maduro esulta davanti a un corteo di militari: "Hanno già perso e non se rendono conto"

Migliaia di manifestanti in Venezuela - Maduro : 'Fallito il Colpo di stato' : Nel giorno delle grandi manifestazioni di piazza in Venezuela, con Migliaia di sostenitori scesi in strada per sostenere da una parte Nicolas Maduro e dall'altra il capo dell'opposizione Joan Guaidò, ...

Venezuela - l Ue 'Elezioni libere o nuove azioni'. La Russia 'Colpo di stato degli Usa' : ... 26 gennaio 2019 Il presidente Venezuelano ha risposto via Twitter: 'non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del ...

Venezuela - la Russia 'Colpo di stato degli Usa'. L Ue 'Elezioni o nuove azioni - anche su Guaidò presidente' : L'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, ha ribadito la posizione espressa già due giorni fa, sollecitando 'con forza la tenuta urgente di elezioni presidenziali libere, ...

Venezuela - i governi europei appoggiano Guaidò. Ma la Russia : "Colpo di Stato" : L'Europa si muove sulla crisi che sta scuotendo il Venezuela. E i Paesi principali scelgono di sostenere il presidente autoproclamato Juan Guaidò, oppositore del regime di Nicolas Maduro.Nella giornata di sabato sono arrivate via Twitter e conferenze stampa una serie di dichiarazioni fotocopia da parte dei governi di Germania, Francia e Spagna. "Il popolo Venezuelano deve poter decidere liberamente del suo futuro", comunicano Angela Merkel, ...

Venezuela - i governi europei appoggiano Guaidò. Ma la Russia : "Colpo di stato" : L'Europa si muove sulla crisi che sta scuotendo il Venezuela. E i Paesi principali scelgono di sostenere il presidente autoproclamato Juan Guaidò, oppositore del regime di Nicolas Maduro.Nella giornata di sabato sono arrivate via Twitter e conferenze stampa una serie di dichiarazioni fotocopia da parte dei governi di Germania, Francia e Spagna. "Il popolo Venezuelano deve poter decidere liberamente del suo futuro", comunicano Angela Merkel, ...

Venezuela - Mosca 'Colpo di stato degli Usa'. L Europa 'Elezioni o Guaidò presidente' : Intanto sulla grave crisi politica del Venezuela arriva oggi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che si riunisce per una seduta d'emergenza richiesta dagli Stati Uniti. Alla riunione ...

Venezuela - l'esercito è con Maduro : «In atto un Colpo di Stato». E il mondo si spacca : Usa contro Russia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro: e nel frattempo il mondo si spacca, con gli Usa che ritengono il suo incarico "illegittimo" mentre Russia, Cina e Turchia si schierano...

Venezuela - l'esercito è con Maduro : 'In atto un Colpo di Stato'. E il mondo si spacca : Usa contro Russia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro: e nel frattempo il mondo si spacca, con gli Usa che ritengono il suo incarico 'illegittimo' mentre Russia, Cina e Turchia si schierano conro le 'interferenze esterne' e si oppongono invece al suo antagonista, il 35enne ...

Venezuela - l'esercito è con Maduro : 'In atto un Colpo di Stato'. E il mondo si spacca : Usa contro Russia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro: e nel frattempo il mondo si spacca, con gli Usa che ritengono il suo incarico 'illegittimo' mentre Russia, Cina e Turchia si schierano conro le 'interferenze esterne' e si oppongono invece al suo antagonista, il 35enne ...

Venezuela - l’esercito si schiera con Maduro : “E’ in corso un Colpo di Stato” : L’esercito si schiera dalla parte di Nicolas Maduro. L’autoproclamazione di Juan Guaido come presidente del Venezuela è un “colpo di stato“. “Avverto il popolo del Venezuela che un colpo di Stato viene perpetrato contro le istituzioni, contro la democrazia, contro la nostra Costituzione, contro il presidente Nicolas Maduro, nostro presidente legittimo“, ha dichiarato in conferenza stampa il ministro della Difesa ...

Cremaschi : "In Venezuela è Colpo di Stato Usa" : "E' Stato un colpo di Stato organizzato dagli Stati Uniti come quello in Cile contro Allende nel '73 ". Non ha nessun dubbio Giorgio Cremaschi ex Fiom, nella delegazione internazionale che osservò le ...