Cinema, Academy: Oscar senza una guida

Per la prima volta in 30 anni, la cerimonia degli, il prossimo 24 febbraio, non avrà un presentatore ufficiale. Lo ha deciso l'Awards dopo la rinuncia dell'attore comico Kevin Hart, travolto dalle polemiche per delle sue frasi omofobe scritte sul web tra il 2009 e il 2011. Hart si ritira scusandosi per le parole "insensibili che fanno parte del passato",dice. L'va avantiingaggiare un nuovo presentatore. L'unico precedente di una cerimonia deglipresentatore ufficiale risale al 1989.(Di mercoledì 6 febbraio 2019)