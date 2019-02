Caso Diciotti | giovedì giunta immunità | Salvini presenterà una memoria scritta

La Giunta del Senato sul Caso Diciotti slitta a giovedì - Salvini presenterà una memoria scritta : La Giunta per le Immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri (FI), è stata convocata per giovedì mattina 7 febbraio alle ore 8.30 sul caso della nave Diciotti. Secondo quanto si apprende, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nei confronti del quale il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere per "sequestro di persona aggravato", avrebbe deciso di presentare una memoria scritta ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini : gravi conseguenze un voto contro il governo : Per quanto Matteo Salvini venga descritto come sereno e tranquillo per la questione del Caso Diciotti, i suoi comportamenti fanno trasparire la sua preoccupazione. Andare di persona a controllare i faldoni del processo o recuperare le carte per preparare un'eventuale difesa indicano chiaramente le preoccupazioni del ministro dell'Interno. Preoccupazioni che in Matteo Salvini sono aumentate non tanto per la richiesta di autorizzazione a procedere ...

Sondaggi Swg : Lega ok - male M5S - il 63% degli italiani difende Salvini sul Caso Diciotti : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale effettuata dall’istituto di Sondaggi Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana e aggiornata al 4 febbraio 2019, il 63% degli intervistati si dichiarerebbe contrario al fatto che Salvini venga processato dai magistrati per sequestro di persona sul caso Diciotti. Precisiamo che il seguente Sondaggio è stato realizzato mediante tecnica mista Cawi-Cami-Cati su un campione probabilistico e ...

«Caso Diciotti - così non reggiamo» : Salvini telefona al premier : Nelle chiuse stanze del Carroccio lo dipingono «sereno e tranquillo», convinto di non avere nulla da temere perché non ha commesso reati, ha agito «per il bene degli italiani» e con l'accordo dell'...

Venezuela e Tav passando per il Caso Diciotti : il tiro alla fune Lega-M5s : Roma, 4 feb., askanews, - Le due forze di maggioranza, Lega e M5s, sono impegnate in un 'tiro alla fune' su tre questioni: Venezuela, Tav, caso Diciotti. Difficile immaginare che il governo possa ...

Caso Diciotti - Salvini ai 5 stelle : “Il sì a procedere sarebbe un precedente grave” : “Fico dice che si farebbe processare? Scelgano, in scienza e coscienza, io sono tranquillo. Ritengo di non aver commesso reati e quello che ho fatto era anche nel programma di Governo”. Entro fine marzo il Senato dovrà decidere se dare o meno l’autorizzazione al tribunale dei ministri a procedere contro di lui per la gestione dei migranti a bordo della nave Diciotti e Matteo Salvini ostenta sicurezza: “Deciderà il Senato, non ...

Caso Diciotti - Salvini : sì della Giunta sarebbe un precedente grave : Il sì della Giunta per le autorizzazioni a procedere sul Caso Diciotti "sarebbe un precedente grave non per me stesso, ma perché vorrebbe dire che una parte della magistratura decide quello che il ...

Caso Diciotti : Sea Watch - 'su Salvini a processo speriamo in decisione giusta' : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - "Non voglio entrare nel merito della richiesta di processo nei confronti del ministro Salvini, sicuramente è stata una situazione paradossale, gravissima, che si sta perpetrando di nuovo. E lo abbiamo visto nei giorni scorsi con la Sea Watch". Lo ha detto all'Adnkronos

Di Maio a Pomigliano nell'ex liceo - protestano gli studenti. Lui : "Il governo non è in discussione - sul Caso Diciotti deciso insieme" : Cori contro il vicepremier davanti all'istituto Imbriani, lui promette che ascolterà i ragazzi dopo la polemica sulle "contestazioni non consentite" sollevata dalla rappresentante degli studenti

Fico : “Salvare e far sbarcare subito i migranti”. Sul Caso Diciotti : “Per me direi sì a processo” : Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite di Fabio Fazio, ha parlato di migranti e anche del caso Diciotti: “Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo”. Sull'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti: “Personalmente pregherei la Camera di dare l'autorizzazione”. La replica del vicepremier: “Dice no a tutto tranne ai migranti e ai processi”.Continua a leggere

Salvini e il Caso Diciotti - Fico : «Se riguardasse me chiederei di essere processato» : 'Semmai arrivasse a me una richiesta della magistratura nei miei confronti per qualsiasi questione, pregherei la Camera di mia appartenenza di dare l'autorizzazione senza se e senza ma', risponde ...

Salvini e il Caso Diciotti - Fico a Che tempo che fa : 'Se riguardasse me chiederei di essere processato' : 'Semmai arrivasse a me una richiesta della magistratura nei miei confronti per qualsiasi questione, pregherei la Camera di mia appartenenza di dare l'autorizzazione senza se e senza ma', risponde ...

Diciotti - Di Maio : “M5s mai a favore di immunità - ma questo Caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ancora deciso” : “Nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità parlamentari. questo caso è diverso”. Lo ha detto, a proposito del procedimento al Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Ortona, in un incontro elettorale in vista delle Regionali abruzzesi. L'articolo Diciotti, Di Maio: “M5s mai a favore di immunità, ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ...

Gregorio De Falco : "Non posso negare che la Marina sia stata umiliata durante il Caso Diciotti" : "Non posso negare che la Marina sia stata umiliata nella vicenda Diciotti". A dirlo è il senatore ex M5s Gregorio De Falco a Mezz'ora in più su RaiTre. "Ho parlato con il comandante della Diciotti - aggiunge -. Non fa passare le emozioni ma posso dire che ha fatto il suo dovere".Sulla questione Sea Watch, De Falco commenta: "In questa situazione, andavano fatti sbarcare: quando si predono delle persone 'per i capelli' dal mare le ...