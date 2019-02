ilfattoquotidiano

: Caserta, regaliamo i ‘gilet gialli’ della solidarietà agli invisibili della Terra dei Fuochi - Cascavel47 : Caserta, regaliamo i ‘gilet gialli’ della solidarietà agli invisibili della Terra dei Fuochi - TutteLeNotizie : Caserta, regaliamo i ‘gilet gialli’ della solidarietà agli invisibili della Terra dei Fuochi -

(Di martedì 5 febbraio 2019) In questi giorni due ragazzi africani che giravano di notte in bicicletta probabilmente per recarsi al loro posto di lavoro “in nero” nelle campagne o a bruciare rifiuti, come viene sussurrato da molte persone del luogo, sono stati falciati da un’auto nelle campagne di Teverola. Un ex sindaco medico, l’ennesimo delno, è stato arrestato con la gravissima accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per contatti con i clan dei Casalesi.Ricevo continue segnalazioni da parte di tutti i comitati didei Fuochi che, nonostante la evidente diminuzione dei roghi tossici, sono incrementate puzze intollerabili nelle medesime aree. Padre Maurizio Patriciello, una delle bandiere didei Fuochi, non la ha mai chiamatadei Fuochi perché roghi veri e propri non li ha mai visti. L’ha sempre chiamata “delle Puzze”.Da sempre, ed ancora di più dopo ...