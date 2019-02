Brexit | anche le polizze travolte dal rischio di un mancato accordo

Brexit - lo spettro di un "no deal" mette in fuga aziende e banche : Tra i ipotesi "rinvio" e lo spettro di un "no deal", nell'attuale clima di incertezza sugli esiti della Brexit , si allunga lista delle aziende che stanno valutando una fuga dalla Gran Bretagna in ...

Anche BBC potrebbe spostare i suoi uffici nell’Unione Europea dopo Brexit : Secondo il Guardian, la televisione pubblica britannica BBC sta cercando una sede Europea dove aprire un nuovo quartier generale per continuare a trasmettere i propri programmi internazionali nell’Unione Europea Anche dopo Brexit. Secondo il Guardian, BBC sta valutando di aprire i suoi nuovi uffici europei in

Brexit : ora anche Corbyn non esclude secondo referendum : Un'ipotesi che sarebbe economicamente dannosa per l'economia britannica. Corbyn è stato finora poco chiaro in merito al suo sostegno per un secondo referendum. Ma ieri è arrivata la svolta. Per la ...

Brexit - dalle dogane alle banche - paura no-deal. Per l'Italia in ballo oltre 23 miliardi di euro : Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, sta poi elaborando un decreto proprio per evitare contraccolpi al funzionamento del mercato. LE FRONTIERE A ogni modo la preoccupazione di un no-deal ...

Brexit - l'economista : "Spettro recessione - rischi anche per Italia" : Roma, 16 gen. (Labitalia) - "E' una situazione che innanzitutto porta tanta i[...]

Brexit - cosa succede adesso e perché la cosa riguarda anche gli italiani : Dopo il voto negativo del Parlamento sull'accordo raggiunto fra il premier May e la Ue proviamo a capire come potrebbe avvenire la Brexit e quali potrebbero essere le conseguenze nel medio e nel lungo periodo. E, soprattutto, perché la questione riguarda da vicino anche gli italiani, non solo quelli che vivono e lavorano in UK.Continua a leggere

Brexit : 'tutto resta possibile : nuove elezioni - estensione scadenza articolo 50 - ma anche secondo referendum' - DWS - : "Purtroppo, tutto resta possibile: nuove elezioni, un'estensione della scadenza per l'articolo 50 o anche un secondo referendum. Come molti dei nostri colleghi, anche noi continuiamo a sperare in un'...

Mercati incerti dopo il voto su Brexit - Milano tenta il recupero con le banche : Mercati incerti in Europa dopo il voto sulla Brexit al Parlamento britannico. Londra ripiega leggermente dopo un avvio positivo, mentre restano intorno alla parità Parigi e Francoforte, più deboli rispetto alle prime battute. Brilla Piazza Affari con il recupero delle banche dopo il tonfo della vigilia.Il Ftse Mib sale dello 0,8%, con Unicredit che...

Borse - il caos Brexit non spaventaOk Milano - in rialzo anche Londra : Il caos Brexit non spaventa i listini. Apertura positiva per Piazza Affari. Perfino Londra è in rialzo. Segno più su tutti i listini europei Segui su affaritaliani.it

Brexit - per Theresa May il 'giorno più lungo' : «No dimissioni anche in caso di sconfitta» : Servono 318 voti al primo ministro inglese Theresa May per portare a casa l'accordo sulla Brexit. Il voto in programma martedì sera alla Camera dei comuni a Londra è un momento storico, ma l'esito più ...

Eurozona : Brexit - guerra commerciale - ma anche volatilità mercati minano prospettive economiche 2019 : Secondo le stime elaborate dai tre istituti di statistica, l'economia dell'area euro è prevista crescere a ritmi moderati e costanti, a +0,3% , nell'orizzonte dei tre trimestri di previsione, ovvero ...

Brexit - il governo inglese assolda una compagnia di traghetti che non ha neanche un nave : (OLI SCARFF/AFP/Getty Images) Il governo britannico è nel mirino da quando, domenica 30 dicembre 2018, la stampa ha rivelato che il ministro dei trasporti ha stipulato d’urgenza e senza gara d’appalto un contratto per 13,8 milioni di sterline (15,3 milioni di euro) con la Seaborne Freight, una compagnia navale che, però, non possiede navi. Il contratto fa parte di uno stanziamento di 107,7 milioni di sterline (120 milioni di euro) per ...