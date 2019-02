Bologna Cibo ammuffito in un negozio di vicinato della Bolognina

Maltempo e neve a Bologna : “Sta nevicando - state dalla parte dei riders e non ordinate cibo” : “In questo momento a Bologna sta nevicando, chiediamo ai cittadini di stare dalla parte dei riders e di non ordinare cibo di consegna a domicilio“: lo ha chiesto ieri sera l’assessore al Lavoro del Comune di Bologna, Marco Lombardo, in un post su Facebook. “Sgnam e Mymenu hanno deciso di sospendere il servizio ma le altre piattaforme non solo non hanno sospeso, ma hanno persino aumentato il prezzo per le consegne“. ...