Bollette per luce e gas | l' esborso degli italiani si aggira sui 1 200 euro l' anno

Legge 104 : bonus Bollette - le agevolazioni per invalidi. Il modulo pdf : Legge 104: bonus bollette, le agevolazioni per invalidi. Il modulo pdf agevolazioni Legge 104, bonus bollette. Ecco il modulo pdf I titolari di Legge 104 possono usufruire di molte agevolazioni fiscali e non solo. Tra queste non sono però previste delle agevolazioni sulla bolletta elettrica. Nonostante questo sono attualmente in vigore alcuni bonus interessanti che utilizzano i soggetti invalidi e di cui adesso andremo a fare una breve ma ...

Bollette 2019 - per la luce prezzi stabili. Gas a +2 - 3% : Arera: le tariffe dell'elettricità a -0,08%. Codacons: per le famiglie stangata da 914 euro nel 2019

Bollette - da gennaio prezzi in aumento del 2 - 3% per il gas. Stabile la luce : MILANO - Nel 2019 i prezzi dell'elettricità resteranno stabili, -0,08%, per le famiglie con contratti in regime tutelato, mentre per il gas è previsto dal primo gennaio un aumento del 2,3%. Lo rende ...

La Provvidenza non Basta Più - a Teramo il Parroco Chiede Donazioni per le Bollette : Teramo - Non se lo aspettavano sicuramente i fedeli che nei giorni di Natale sono andati alla messa di don Gaston Munoz che dal pulpito della Santuario della Madonna delle Grazie a Teramo ha chiesto ai fedeli presenti di aiutarlo a pagare le Bollette. "Pensate alla vostra casa al calduccio e moltiplicate tutto per lo spazio enorme di questa chiesa" ha detto il prete. "Chiedo i soldi per la nostra chiesa di cui usufruite tutti, non ...

Varallo cento poveri che chiedono aiuto per cibo e Bollette : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Varallo cento poveri che ...

Reggio Emilia - ucciso in casa dai bracieri per riscaldarsi : non poteva pagare le Bollette : Una vicenda tanto triste quanto grave si è verificata nella provincia di Reggio Emilia, precisamente nel piccolo comune di CorReggio, dove un uomo di cinquantacinque anni, Salvatore Melluccio, originario di Torre Annunziata, Napoli, è morto intossicato assieme al suo cane per mano del monossido di carbonio emerso dai bracieri che si era procurato per riscaldarsi. Il tutto perché, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, Salvatore, per ...

Bollette - perché i prezzi dell'energia elettrica sono ormai ai massimi del decennio : Nel terzo trimestre 2018 i prezzi dell'energia elettrica per le famiglie italiane hanno raggiunto i massimi del decennio. Va...

Tlc - rimborsi per le Bollette a 28 giorni : stop del Consiglio di Stato : Non si è ancora scritta la parola fine nella lunga querelle tra compagnie telefoniche e consumatori sulla vicenda della fatturazione a 28 giorni. Il Consiglio di Stato , infatti, ha accolto la ...

TLC - Consiglio di Stato blocca i rimborsi per le Bollette a 28 giorni : Semaforo rosso sui rimborsi per le bollette a 28 giorni . La richiesta avanzata dalle compagnie di telecomunicazioni al fine di cessare i risarcimenti, infatti, è stata accolta dal Consiglio di Stato ...