“Bocciato!” Sanremo | cartellino rosso per Nino D’Angelo | il giudizio è unanime

(Di martedì 5 febbraio 2019)e Livio Cori saranno insieme protagonisti sul palco del Teatro Ariston con la canzone “Un’altra luce”, progetto targato Sugar. Un duetto inedito che vede incontrarsi uno degli artisti che ha segnato un pezzo di storia della musica italiana e una delle voci più intense e interessanti della nuova scena urban napoletana, due generazioni a confronto unite dalla stessa terra e dalla stessa passione per le storie di vita vissuta. Un duetto con non ha convinto il pubblico in rete che ha assegnato la prima insufficienza ae Cori.“‘Un’altra luce’ è un dialogo tra due facce di Napoli che si confrontano sotto il comune denominatore della musica’ si legge nella nota stampa. Il brano unisce napoletano e italiano ed è stato scritto dae Livio Cori insieme a Big Fish, e presenta sonorità soul internazionali, sotto la produzione di Big ...