Bimbo di 7 anni seppellito dai genitori perché non sa la Bibbia | muore per ipotermia

Cacciavite si conficca nel cranio - Bimbo di tre anni salvo per miracolo : Un incidente mentre giocava poteva avere conseguenze tragiche ma, alla fine, si è risolto nel miglior dei modi. Se l'è vista davvero brutta un bambino nel sud-ovest della Cina che ha rischiato di ...

Usa - arrestati i genitori del Bimbo di 7 anni ucciso perché non conosceva la Bibbia : È una vicenda a dir poco agghiacciante quella che arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Newport, nel Wisconsin. Tre persone infatti, una coppia, Timothy e Tina Hauschultz, e il loro figlio 15enne, sono accusati di aver massacrato e ucciso il bambino che avevano in custodia, Ethan Hauschultz, di soli sette anni. Il piccolo morì di ipotermia in quella che è stata definita una "piccola bara di neve". Il dramma accadde ad aprile dello scorso ...

Abbandonato per strada Bimbo rom di otto anni : 'La mamma non mi vuole più' : Un bambino di etnia rom di appena otto anni è stato Abbandonato dalla madre, una rom di origine bosniaca, poco prima di Natale, per un motivo futile. "La roulotte è troppo piccola per ospitare anche lui", ha detto la madre alle forze dell'ordine quando sono andate a cercarla per riconsegnarle il bambino e avere delucidazioni in merito all'abbandono. La vicenda è avvenuta a Carmagnola, in provincia di Torino. 'La mamma non mi vuole più' "La mamma ...

Bimbo di 4 anni trova la pistola del padre sotto il letto : spara in faccia alla mamma incinta : I fatti sono avvenuti nel weekend in un appartamento nello Stato di Washington. La donna, che è incinta di otto mesi, è stata portata d’urgenza in un ospedale locale in gravi condizioni. Ora starebbe meglio. Il padre del piccolo ha detto di aver preso l'arma "per protezione".Continua a leggere

Bimbo di otto anni trovato da solo per strada a Carmagnola : “Mia mamma non mi vuole più” : Camminava nel gelo lungo una strada provinciale con solo un maglioncino di lana addosso, tra le macchine che gli sfrecciavano di fianco. “Ho otto anni, sto cercando i miei parenti perché la mia mamma non mi vuole più”. Quando gli agenti della polizia municipale di Carmagnola, cittadina di 30mila abitanti immersa fra Torino e Cuneo, hanno sentito le parole del bambino sono rimasti di sasso. A quel punto è partita la ricerca della ...

