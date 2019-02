Bimbi maltrattati - libere tre maestre : ANSA, - BARI, 05 FEB - Sono state scarcerate tre della quatto educatrici arrestate il 12 gennaio scorso su disposizione della magistratura barese per maltrattamenti su bambini autistici. Il Tribunale ...

“Ti svito la testa - devi piangere” : Bimbi maltrattati all’asilo a Isernia - sospese 2 maestre : Le indagini sono scattate grazie alle denunce di alcune mamme dei piccoli. Le indagini degli uomini della Squadra Mobile si sono servite anche di intercettazioni audio e video attraverso telecamere nascoste piazzate nell'istituto. I bimbi trascinati via con la forza, strattonati e colpiti con libri in testa.Continua a leggere

Bimbi maltrattati - sospese due maestre : La polizia di Isernia sta eseguendo un'ordinanza per la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'insegnamento a carico di due maestre di una scuola dell'infanzia statale della ...

Bimbi maltrattati : maestre si difendono : ANSA, - BARI, 15 GEN - Erano 'tecniche di contenimento', un modo per calmare i bambini, e non maltrattamenti i comportamenti delle educatrici e insegnanti della struttura per ragazzi autistici in ...

Bimbi autistici e disabili maltrattati - arrestate quattro educatrici. Cento episodi documentati : Se urlavano, la bocca veniva loro tappata con un tovagliolo. Se si muovevano troppo venivano legati ad una sedia o spinti contro il muro e bloccati col banco. Il tutto era condito con grida e minacce ...

Bimbi autistici maltrattati - arrestate 4 educatrici : Sono dipendenti del centro di riabilitazione 'Istituto Sant'Agostino' di Noicattaro. Il direttore sanitario: 'Apprendo questa notizia vedendo i titoli dei giornali su internet. Per me è una novità ...

Bimbi autistici maltrattati in un centro di riabilitazione : arrestate 4 educatrici : Le quattro donne hanno tra i 28 e i 42 anni. Sono dipendenti di un centro di riabilitazione privato convenzionato con il Servizio sanitario nazionale

Bimbi autistici maltrattati - 4 arresti : ANSA, - BARI, 12 GEN - I carabinieri della Compagnia di Triggiano hanno arrestato e messo ai domiciliari 4 educatrici di un centro di riabilitazione privato per ragazzi autistici e affetti da altre ...

Bimbi autistici maltrattati : arrestate 4 educatrici in Puglia : I carabinieri della Compagnia di Triggiano (Bari, Puglia) hanno tratto in arresto 4 educatrici di un centro di riabilitazione privato per ragazzi autistici e affetti da altre disabilità: l’accusa è di maltrattamenti nei confronti dei minori loro affidati. Le quattro donne sono dipendenti del centro di riabilitazione “Istituto Sant’Agostino” di Noicattaro, centro privato convenzionato con il Servizio sanitario ...

Bimbi maltrattati - non è un caso che questi fatti avvengano nei luoghi di maggiore vulnerabilità : di Vera Cuzzocrea * La mattina di martedì 8 gennaio 2019 i bambini e le bambine di una scuola dell’infanzia in Provincia di Roma, di una fascia di età compresa tra i tre e i cinque anni, fanno il loro ingresso in classe. Non trovano le loro maestre e nemmeno la bidella: sono state tutte arrestate all’alba dello stesso giorno e attualmente in custodia cautelare presso le loro abitazioni. Possiamo ipotizzare, anche leggendo alcune dichiarazioni, ...

Bimbi maltrattati in un asilo a Roma : arrestate tre maestre e una collaboratrice scolastica : Maltrattamenti, vessazioni di ogni genere e umiliazioni. Vittime innocenti: bambini di età compresa tra 3 e 5 anni di un asilo dell’area dei Castelli Romani, in provincia di Roma. Per questo tre maestre e una collaboratrice scolastica, di età compresa tra i 55 e i 65 anni, sono finite in manette questa mattina. ...