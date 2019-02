: Silvio Berlusconi: 'Savona si defila dal governo, in arrivo una tempesta economica' - HuffPostItalia : Silvio Berlusconi: 'Savona si defila dal governo, in arrivo una tempesta economica' - NicolaPorro : Tav, Salvini e Dibba si danno botte da orbi: 'tornasse da Berlusconi e non rompesse i c.' Savona alla Consob, tre m… - TelevideoRai101 : Berlusconi:Savona si defila,altro segno -

"Il fatto che oggi un ministro come Paolo, che è indubbiamente competente e preparato, si defili dal governo optando per la presidenza della Consob, è unsegnale che è molto significativo dell'estrema situazione della crisi". Lo ha detto il leader Fi, Silvio, a "Radio 105".osserva che "ci sono le condizioni perfette per scatenare sull'Italia una nuova crisi,una tempesta economica della quale si vedono solo le prime avvisaglie...vedo un futuro molto nero",di recessione e disoccupazione.(Di martedì 5 febbraio 2019)