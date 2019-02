Bec Rawlings | dalla violenza domestica ai combattimenti sul ring

vanityfair

(Di martedì 5 febbraio 2019) «Mi dava calci, pugni e gomitate, mi ha ridotta all’incoscienza, ha distrutto tutte le mie cose e mi minacciata con un coltello dicendo che avrebbe ucciso me e i nostri figli». Bec, 29enne campionessa australiana di arti marziali miste, lo ha raccontato più volte: la sua vita con il marito era un una vita di terrore.Sono passati sei anni. «Ogni giorno va meglio, ma sono una sopravvissuta» dice la regina della Bare knuckle boxing, la boxe senza guantoni, ma solo con fasciature su mani e polsi. La scelta di raccontare quanto le è successo nascevoglia di mostrare alle altre donne che si deve reagire. «È capitato a me che appaio come l’emblema della donna forte, può capitare a tutte».Becsi è anche pentita di non aver sporto denuncia al tempo contro l’ex marito Dan Hyatt. «Se lo avessi fatto avrei risparmiato ad altre di subire lo stesso». Hyatt, anche lui ...