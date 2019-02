Basket | Nunnally in campo da squalificato | Olimpia Milano perde 20-0 a tavolino

Basket - Nunnally in campo da squalificato : Milano perde 20-0 a tavolino : ROMA - La vittoria sul campo , 81-91, trasformata in sconfitta dal giudice sportivo. L'AX Milano, capolista del campionato di serie A, è stata punita con il 20-0 a tavolino per aver schierato, nella ...

Basket - Serie A 2019 : Milano perde a tavolino contro Pistoia! James Nunnally era squalificato - non avrebbe dovuto scendere in campo : Poco più di mezza giornata è bastata a dirimere il “caso-Nunnally” venutosi a creare dopo la disputa del match tra Oriora Pistoia e A|X Armani Exchange Milano. Il giudice sportivo ha respinto l’istanza di ricorso della società toscana, ma ha appurato il fatto che su James Nunnally pendesse una squalifica in essere ancora non scontata ed ha perciò omologato la gara con il 20-0 a favore di Pistoia. In particolare, l’istanza ...

Basket Eurolega Milano : impresa sul Gran Canaria con Nunnally - ma Gudaitis va ko : Più forte del quinto fallo precoce di Mike James, che salta metà quarto periodo e l'intero supplementare, e soprattutto del preoccupante infortunio al ginocchio sinistro di Arturas Gudaitis: Milano ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano corsara a Gran Canaria! Olimpia più forte degli infortuni - Nunnally subito decisivo. Micov trascinatore : Una vittoria di cuore e di carattere quella ottenuta questa sera dall’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani conquista sul campo del Gran Canaria un successo preziosissimo al termine di un incontro mozzafiato, concluso con il punteggio di 104-106 al termine di un tempo supplementare. La squadra italiana aveva bisogno dei due punti contro la compagine spagnola nella ventunesima giornata della regular season dell’Eurolega ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano va nella tana del Gran Canaria con un James Nunnally in più : E’ un 21° turno particolare, quello che l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano si appresta ad affrontare in Eurolega: di fronte, infatti, c’è il Gran Canaria sponsorizzato Herbalife, al momento penultimo nella classifica di regular season e con un rendimento in deciso calo nelle ultime partite. Non è una stagione facile per la squadra che fa base a Las Palmas, al largo della costa occidentale del Marocco: oltre al rendimento non ...

Basket - Nunnally a Milano : 'Ispirato da Mike D'Antoni' : Un sorriso perennemente stampato sulla faccia. Inizia così l'avventura di James Nunnally a Milano. Perché l'ala campione d'Europa col Fenerbahce due anni fa è dove voleva essere. Nba a parte: 'A ...

Basket - Pianigiani sull’infortunio di James : “Spero di riaverlo venerdì in Eurolega. Nunnally può giocare in più ruoli” : In casa Olimpia Milano tengono banco nelle ultime ore le condizioni del gomito di Mike James. L’americano si è procurato un’iperestensione del gomito destro nella partita di campionato di ieri contro la Virtus Bologna. James è uscito dopo il primo quarto e non è più rientrato, probabilmente anche a scopa precauzionale. Così ha parlato Simone Pianigiani in conferenza stampa sul Mike James: “Mi auguro che non sia nulla di ...

Basket - Milano piazza il colpo : ufficiale l'arrivo di Nunnally : Milano - Un colpo per il presente ma anche per il futuro. L'AX Milano ha ufficializzato la firma di James Nunnally, rinforzo di grande qualità, un innesto importante soprattutto in chiave Eurolega ...

