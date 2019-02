Baglioni voleva lasciare | la voce | smentita | sul Festival

ilgiornale

: RT @effetronky: 50 anni di 'Un'avventura' di Battisti e 30 di 'Almeno tu nell'universo' di Mia Martini: ecco se si voleva dare un premio al… - mecaccioni : RT @effetronky: 50 anni di 'Un'avventura' di Battisti e 30 di 'Almeno tu nell'universo' di Mia Martini: ecco se si voleva dare un premio al… - 58Caterina : RT @effetronky: 50 anni di 'Un'avventura' di Battisti e 30 di 'Almeno tu nell'universo' di Mia Martini: ecco se si voleva dare un premio al… - 62tito : @RaiUno @chetempochefa Intervista sottovoce al presidente fico: si sono rotti i microfoni,il conduttore nn la volev… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Se per molti i giorni delrappresentano un periodo di festa, musica e canzoni, per chi ilquest'anno lo ha organizzato non è lo stesso. Il bubbone esploso con il conflitto di ...