Auto | associazioni chiedono incontro urgente con Toninelli Necessarie misure urgenti per

Mobilità - associazioni e assessori : “In manovra norma che permette ad Auto elettriche e ibride di circolare in aree pedonali” : auto elettriche che parcheggiano in piazza del Plebiscito a Napoli, ibride che sfrecciano in corso Vittorio Emanuele a Milano, facendosi largo fra turisti e tavolini dei bar. Non è la fotografia di una distopica Italia degli anni Cinquanta, ma il possibile effetto di una norma inserita nella legge di bilancio approvata in via definitiva dal Parlamento che permetterebbe l’accesso libero alle aree pedonali per veicoli elettrici e ibridi. La ...