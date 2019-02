Australia | RBA lascia tassi inchiodati all' 1 | 5% | taglia outlook crescita Pil

Australian Open – Carreno-Busta derubato? Un grido disturba il punto di Nishikori : la scelta dell’arbitro fa discutere [VIDEO] : Carreno-Busta furioso con l’arbitro durante il tie-break del quinto set della sfida contro Nishikori: un urlo disturba il punto del giapponese, ma l’arbitro gli nega di rigiocare L’ottavo di finale tra Carreno-Busta e Kei Nishikori è stato uno dei match più avvincenti dell’intero torneo. Il merito non è soltanto dei 5 set distribuiti per oltre 5 ore di partita, ma anche per una particolare polemica avvenuta nei ...