ATP Cordoba – Maratona Giannessi | l’azzurro piega Seyboth Wild al terzo set dopo 3 ore di

ATP Cordoba – Sonego sul velluto - Lorenzi ko all’esordio : Lorenzo Sonego piega Andujar nell’esordio sul cemento dell’ATP di Cordoba: Paolo Lorenzi sconfitto dall’argentino Guido Pella in due set Sorride a metà l’Italia del tennis impegnata nella notte sul cemento dell’ATP di Cordoba. Esordio positivo per Lorenzo Sonego (n°113 ATP) che in 1 ora e 35 minuti si sbarazza dello spagnolo Pablo Andujar in due set (3-6 / 2-6) e prenota la sfida contro il vincente di Jarry-Londero. Niente da fare invece ...