Assunzioni Eurospin di laureati e diplomati in varie città d' Italia | tra cui Verona

(Di martedì 5 febbraio 2019) La famosa aziendana che opera nel settore della grande distribuzione organizzata è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire presso diversi punti venditasparsi in tutta. La catena nasce nel 1993 a San Martino Buon Albergo ed oggi è leader innel settore discount. La società può contare su un gruppo di più di 9.000 collaboratori e l'espansione sembra comunque continuare, con conseguente crescita dei posti di lavoro disponibili.Nuove figure professionali ricercate Il sito web della catenaha di recente pubblicato un nuovo annuncio che riguarda la disponibilità di alcuni posti di lavoro. Sono ricercati addetti banco gastronomia a Modena, Ravenna, Piacenza, Sassari, Rovigo, Torino, Parma, Modena, Rovigo e Castelmaggiore. Per questo ruolo è necessario aver avuto già una precedente esperienza ed essere in possesso dell'attestato ...