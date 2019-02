Ascolti Sanremo | prima serata | tutti i numeri delle passate edizioni Baglioni tenta

Ascolti TV | Lunedì 4 febbraio 2019. Adrian sprofonda (8.9%-7.7%). La Compagnia del Cigno chiude con il 23.8%. La Vita in Diretta da Sanremo 11.8%-12.9% - D’Urso 18.3%-18.2% : Adrian Su Rai1 l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.581.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian segna l’8.9% con 2.295.000 spettatori e Adrian ha raccolto davanti al video 1.527.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 C’è Benigni ha interessato 1.304.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Scappa: Get Out ha catturato l’attenzione di 1.545.000 spettatori ...

Ascolti Sanremo 2019 : prima - seconda - terza - quarta e ultima serata finale : Ascolti Sanremo 2019: prima, seconda, terza, quarta e ultima serata finale Il 69° Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019 e sarà trasmesso in diretta su Rai Uno in tutte e cinque le serate. Quella degli Ascolti del Festival di Sanremo sarà uno dei trend topic della settimana, perché fungono da termometro per valutare la qualità del festival, ma soprattutto la presa sul pubblico. Il direttore artistico Claudio ...

Isola dei famosi - ieri Ascolti flop : il reality si sposta a domenica per evitare Sanremo : Alessia Marcuzzi e Mediaset ce la stanno mettendo tutta per proporre un'edizione dell'Isola dei famosi scoppiettante e ricca di diversi spunti trash eppure il reality show di Canale 5 continua a non convincere. La conferma è arrivata dagli implacabili dati Auditel relativi alla puntata trasmessa ieri 31 gennaio, che ha sancito l'addio di Taylor Mega, prima eliminata di questa edizione. Sebbene i presupposti ci fossero tutti per evitare il flop ...

Sanremo 2019 - primi Ascolti delle canzoni : i brani rispecchiano l’incertezza del presente : Uno dei rituali che anticipano l’inizio di ogni Festival di Sanremo è l’ascolto delle canzoni in gara. Anche quest’anno un centinaio di giornalisti e critici musicali hanno avuto il privilegio di gustarsi in anteprima le registrazioni dei 24 brani che parteciperanno alla sessantanovesima edizione della rassegna canora. Così tutti i presenti hanno riportato le prime impressioni sui pezzi, pur chiarendo che si tratta di giudizi affrettati e ...

Sanremo 2019 - preAscolti : dichiarazioni di Claudio Baglioni : Quest'oggi si è tenuto a Milano il consueto appuntamento riservato alla stampa dedicato all'ascolto dei brani in gara al Festival. I giudizi e le valutazioni li abbiamo espressi su Soundsblog. Qui ci soffermiamo sulle dichiarazioni rilasciate dal "dirottatore" artistico Claudio Baglioni, presente all'incontro insieme al vicedirettore di Rai1 e autore del Festival di Sanremo 2019 Claudio Fasulo. ...

Sanremo - gli Ascolti delle 24 canzoni in gara : quest'anno ci si annoierà di meno : Non siamo alla rivoluzione, e mai potrebbe esserlo, oltre certi ragionevoli limiti, ma un'aria di rinnovamento è indiscutibile e lo ha sottolineato lo stesso Claudio Baglioni quando alla fine dell'...

Ascolti TV | Venerdì 21 dicembre 2018. Vince il Milionario (17.5%) - flop Sanremo Giovani (11.5%) : Sanremo Giovani Nella serata di ieri, Venerdì 21 dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.35 alle 0.32 – l’ultimo appuntamento con Sanremo Giovani, con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, ha conquistato 2.046.000 spettatori pari all’11.49% di share (presentazione di 4 minuti: 2.972.000 – 12.83%). Nel dettaglio la manifestazione ha ottenuto l’8.66% nel target commerciale 15-64, l’8.83% sui 15-34 e il 15.18% sugli over ...

Ascolti tv - niente da fare per Sanremo Giovani : Gerry Scotti affonda la coppia Baudo/Rovazzi : Chi vuol essere milionario? su Canale 5 è il programma più visto della serata, davanti all'ultima puntata di Sanremo Giovani

Ascolti Tv venerdì 21 dicembre 2018 - Sanremo Giovani non buca il video e Scotti se la ride : Ascolti tv di venerdì 21 dicembre 2018 . I Giovani di Sanremo non fanno decollare gli Ascolti di Rai1, forse anche per questo Claudio Baglioni li ha voluti lontano dal suo Sanremo Champions. ...

Ascolti tv venerdì 21 dicembre - il Milionario di Gerry Scotti batte Sanremo Giovani : Lo storico quiz show di Canale 5 ha vinto ieri contro la coppia Baudo-Rovazzi Con le feste ormai alle porte le reti si preparano a sfidarsi con la messa in onda di spettacoli, concerti e i tradizionali e immancabili film di Natale. Nell’attesa di immergerci nel clima delle feste, vediamo i dati Auditel relativi ai […] L'articolo Ascolti tv venerdì 21 dicembre, il Milionario di Gerry Scotti batte Sanremo Giovani proviene da Gossip e ...

Ascolti tv - Ultimo caccia ai Narcos batte Sanremo Giovani : La seconda puntata di ‘Ultimo – caccia ai Narcos‘, andata in onda su Canale 5, ha vinto il prime time del 20 dicembre con 3.334.000 telespettatori, pari a uno share del 16,17%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Rai1 con ‘Sanremo Giovani’ che è stato seguito da 2.428.000 telespettatori pari a uno share del 13,09%. Terzo posto ancora per viale Mazzini con il film ‘Saving Mr.Banks‘, in ...

Ascolti Tv giovedì 20 dicembre 2018. La caccia ai Narcos di Ultimo piace più della caccia ai big di Sanremo : Ascolti tv giovedì 20 dicembre 2018 . La caccia ai Narcos di Ultimo attira più pubblico della caccia ai big di Sanremo. L'ultima puntata della miniserie di Canale 5 con Raoul Bova ha vinto la sfida ...