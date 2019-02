Apex Legends conquista Twitch diventando il gioco più visto

Apex Legends durerà 10 anni : Ecco perchè non ci sono i Titan : Disponibile solo da ieri, il Free to Play Battle Royale di Respawn Entertainment ambientato nell’universo di Titanfall ha raggiunto il milione di giocatori, ci stiamo naturalmente riferendo ad Apex Legends. Apex Legends durerà 10 anni? Apex Legends stando a quanto affermato dal team è stato sviluppato per durare a lungo nel tempo, tramite aggiornamenti e contenuti aggiuntivi. Vogliamo che il gioco duri almeno 10 anni, ...

Apex Legends potrebbe in futuro supportare il cross-play : Nella giornata di ieri Respawn Entertainment (lo studio responsabile di Titanfall) ha annunciato e pubblicato il suo nuovo battle royale di squadra (free-to-play) Apex Legends su console e PC. Il titolo ha avuto molto successo ed è già diventato il titolo più guardato su Twitch.Come riporta Gamingbolt, il design director di Respawn Mackey McCandlish, ha affermato durante una recente intervista che pur non supportandolo al lancio, è possibile che ...

Apex Legends - a sorpresa il Battle Royale free to play di Titanfall : 05/02/2019 Scienza e tecnologia Scegli un personaggio e sopravvivi abbastanza a lungo per diventare una leggenda Condividi su facebook Condividi su twitter Condividi su whatsapp Condividi su email Condividi su ...

EA non ha influenzato lo sviluppo di Apex Legends : Apex Legends di Respawn Entertainment è stato annunciato e lanciato di recente, fornendo ai fan di Titanfall una versione battle royale del gioco. Tuttavia, Respawn è di proprietà di Electronic Arts, che ha acquisito lo sviluppatore nel mese di novembre 2017. Con il genere ancora popolare e il game-as-service che si sta dimostrando redditizio, quanto influenza di EA c'è all'interno dello sviluppo di Apex Legends?A quanto pare, EA non ha influito ...

Serve PlayStation Plus per Apex Legends su PS4? EA risponde ufficialmente : Il mondo dei Battle Royale è stato recentemente stravolto dal debutto sul mercato di un nuovo protagonista. Disponibile da ieri 4 febbraio 2019, Apex Legends si propone come una seducente alternativa al giocatissimo Fortnite. Alternativa ad uso e consumo di tutti gli appassionati su PlayStation 4, Xbox One e PC, che possono scaricare gratuitamente quest'ultima produzione del colosso Electronic Arts. Allo sviluppo troviamo invece i talentuosi ...

Apex Legends registra oltre un milione di giocatori a otto ore dal lancio : Anche se è uscito da poche ore, Apex Legends ha già conquistato oltre 1 milione di giocatori unici il primo giorno.Dopo il suo annuncio a sorpresa ieri sera, lo spin-off battle royale di Titanfall è stato reso immediatamente scaricabile su PC, Xbox One e PS4. Come titolo free-to-play, i giocatori possono provare il gioco senza costi iniziali, il che spiega in parte i numeri raggiunti e, a quanto pare,è anche uno sparatutto piuttosto solido.Come ...

Tra oggetti cosmetici leggendari da $18 - loot box e personaggi da sbloccare : Apex Legends e il suo modello di business : Nella giornata di ieri vi abbiamo svelato l'annuncio di Apex Legends, nuovo titolo free-to-play in stile battle royale ambientato nell'universo di Titanfall e sviluppato da Respawn Entertainment. Il gioco è già disponibile su PC (attraverso Origin), PS4 e Xbox One e data la natura di free-to-play non può che basarsi su un modello di business caratterizzato da microtransazioni e da loot box. Si tratta di un esempio di free-to-play virtuoso da ...

Apex Legends vs Fortnite - i piani dell’Anno 1 per fronteggiare Epic Games : Apex Legends vs Fortnite è solo l'ultima avvincente sfida del mondo videoludico. Una sfida che ha preso vita proprio nelle ultime ore. I ragazzi di Respawn Enetertainment e il publisher Electronic Arts hanno infatti lanciato a sorpresa una nuova esperienza Battle Royale per PlayStation 4, Xbox One e PC, chiamata a contrastare quella - assai più celebre e consolidata - di casa Epic Games. Dalle ceneri di Titanfall, Apex Legends recupera allora le ...

Respawn vuole portare avanti Apex Legends per i prossimi 10 anni : Il nuovo battle royale di Respawn, Apex Legends, ha grandi ambizioni e, quanto pare, Respawn ha intenzione di portarlo avanti per molto tempo.Lavorare a un gioco di questo tipo è una prospettiva completamente diversa rispetto al creare un tradizionale sparatutto tripla A. Potrebbero volerci anni per "finire" lo sviluppo del gioco e poi bisognerebbe "spingerlo" avanti per altri anni con un notevole supporto.Durante un recente evento di anteprima, ...

Il battle royale free-to-play Apex Legends si mostra in un nuovo video gameplay : Electronic Arts Inc. e Respawn Entertainment hanno appena lanciato il loro Apex Legends. Come probabilmente saprete, si tratta di uno sparatutto gratuito in stile battle royale già disponibile su Origin per PC e su PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo è ambientato nell'universo Titanfall e punta a rivoluzionare il genere di battaglia reale con un "cast di personaggi unici, gameplay di squadra, meccaniche innovative e altro ancora".Read ...

EA e Respawn annunciano Apex Legends : il battle royale free-to-play ambientato nel mondo di Titanfall è già disponibile : Oggi Electronic Arts Inc. e Respawn Entertainment lanciano Apex Legends. Uno sparatutto gratuito in stile battle royale disponibile da adesso su Origin per PC e su PlayStation 4 e Xbox One. ambientato nell'universo Titanfall, Apex Legends punta a rivoluzionare il genere battle royale con un cast di Personaggi Unici, gameplay di squadra, meccaniche innovative e altro ancora.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale di EA:Apex Legends offre ...

Apex Legends - ecco come scaricare il nuovo Battle Royale di Titanfall che sfida Fortnite : Fortnite non ha inventato il genere dei Battle Royale, ma è di sicuro quello più giocato. Ora, però, il suo strapotere potrebbe essere insidiato da Apex Legends, la nuova Battaglia Reale dagli stessi autori di Titanfall. Ad onor del vero, il progetto di Respawn Entertainment si propone proprio come una costola "massiva" e più immediata della celebre saga sparatutto. E che abbraccia i gusti dei videogiocatori moderni, calamitati dal fenomeno ...

Titanfall Apex Legends Battle Royale : Gameplay - Dettagli e Download GRATIS : Oggi Electronic Arts e Respawn Entertainment lanciano Apex Legends. Uno sparatutto gratuito in stile Battle Royale disponibile da adesso su Origin per PC, PlayStation4 e Xbox One. Ambientato nell’universo Titanfall, Apex Legends rivoluziona il genere Battle Royale con un cast di Personaggi Unici, Gameplay di squadra, meccaniche innovative e altro ancora. Apex Legends offre un’esperienza Battle ...