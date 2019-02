Anticipazioni Il Segreto e Una Vita oggi | il ritorno della puntata serale su Rete 4

Il Segreto Anticipazioni 5 febbraio 2019 : Elsa in fuga da Puente Viejo : Sconvolta e disperata per aver scoperto che Antolina aspetta un figlio da Isaac, la Laguna decide di abbandonare il paese.

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 febbraio 2019 : anticipazioni settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019: Isaac prova in tutti i modi a spiegare ad Elsa come si è creata la situazione di intimità tra lui ed Antolina, ma la ragazza non riesce a perdonarlo. Don Anselmo non crede che Magdalena sia la moglie di don Berengario e rimprovera Dolores, colpevole di stare alimentando il pettegolezzo con i compaesani; l’anziana donna, intanto, continua a rivolgersi ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : dopo l'addio a Gonzalo - Maria si avvicina a Roberto : Al Segreto i colpi di scena non possono mai mancare: nella soap scritta da Aurora Guerra, infatti, le sorprese non finiscono mai. Sarà così anche in questo caso, dopo il ritorno di Maria e Gonzalo, che inizieranno ad allontanarsi sempre di più fino ad arrivare al divorzio. La coppia si riconcilierà? Sembra proprio di no. Anticipazioni Il Segreto: Maria dice addio a Gonzalo Contrariamente ad ogni pronostico, neanche questa storia al Segreto avrà ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Mauricio inscena il decesso di Fé : La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, continua a stupire il pubblico. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere questa settimana, ci sarà un clamoroso colpo di scena. Le Anticipazioni ci dicono che Fè Perez (Marta Tomasa Worner) si troverà nei guai, a causa dell’arrivo di un uomo chiamato Faustino, per avergli estorto del denaro al bordello in cui ha lavorato ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Maria insieme a Roberto dopo Gonzalo : Il Segreto Anticipazioni spagnole, a Puente Viejo arriva Roberto: il cubano è innamorato di Maria Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un nuovo amore per Maria Castaneda. La dolce figlia di Emilia e Alfonso è costretta a dire addio a Gonzalo, il quale preferisce ricominciare una nuova vita lontano dalla sua famiglia. Intanto, Maria […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria insieme a Roberto dopo Gonzalo proviene ...

Il Segreto - Elsa fugge da Puente Viejo : Anticipazioni trame dal 3 al 9 febbraio : Poche cose sono certe nella vita ma una è che Il Segreto non si ferma mai e, a Puente Viejo, immaginaria cittadina spagnola teatro delle avventure di Julieta, Prudencio, Mauricio, Raimundo e donna Francisca, la tensione sale e scende in continuazione, un colpo di scena inatteso dopo l’altro. Anche questa settimana le storie de Il Segreto proseguono da domenica 3 febbraio a venerdì 8, sempre in onda su Canale 5 dalle 16.25. Di seguito tutte ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : FE muore… oppure no? : Nelle puntate spagnole de Il Segreto è in arrivo un nuovo mistero: stando alle anticipazioni fornite da Cultura En Serie, Fe Perez (Marta Tomasa Worner) potrebbe morire – ovviamente in Spagna – nei prossimi giorni. Facciamo quindi il punto della situazione… Dalle trame rilasciate appare chiaro che arriverà a Puente Viejo il “pericoloso” Faustino: quest’ultimo, fin da subito, cercherà di mettersi in contatto con Fe ...

Il Segreto Anticipazioni 4 febbraio 2019 : Elsa faccia a faccia con Isaac : Elsa affronta Isaac dopo aver scoperto che è il padre del bambino di Antolina. Intanto Adela, costretta a subire un pericoloso intervento, combatte tra la vita e la morte.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 4 e martedì 5 febbraio 2019 (pomeriggio) : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 4 e martedì 5 febbraio (pomeriggio) 2019: L’evento riguardante il sollevamento pesi viene rimandato per rispetto ad Adela… Isaac rivela a Elsa di essere il padre del bambino di Antolina. Lei per reazione si infuria e fugge da casa… Tiburcio, sia pure con una certa fatica, riesce a sollevare il bilanciere e così diventa l’uomo più forte del mondo… Elsa scappa lontano e Isaac ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Fe uccisa da Faustino : Fe, nonostante non sia presente dall’inizio della telenovela, è un personaggio storico del Segreto: la sua storia mai ufficialmente iniziata con Mauricio ha lasciato con il fiato sospeso tutti i telespettatori più affezionati. Purtroppo però arriva una cattiva notizia dagli spoiler spagnoli: Fe morirà, uccisa da Faustino. Anticipazioni Il Segreto: Fe braccata da Faustino Nelle Anticipazioni delle puntate in onda in questi giorni in Spagna, di ...

Il Segreto sfida Sanremo (Anticipazioni) : Adela (Ruth Llopis) in Il Segreto Nuova settimana in compagnia de Il Segreto. La soap spagnola prosegue nel suo appuntamento quotidiano, dalla domenica al venerdì, nel pomeriggio di Canale5 e, dopo la pausa della scorsa settimana, riprende il suo spazio nella prima serata del martedì di Rete4, andandosi così a scontrare con il primo appuntamento del Festival di Sanremo. Di seguito le anticipazioni degli episodi in onda dal 3 all’8 febbraio ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : tentato omicidio : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: Antolina uccide Elsa? Le anticipazioni spagnole de Il Segreto hanno dell’incredibile: Antolina tenterà di uccidere Elsa! Antolina sta diventando uno dei personaggi di punta de Il Segreto. La donna ucciderà Amancio, il padre di Elsa reo di aver trovato le lettere d’amore che lei aveva scritto a Jesus. Leggendo queste lettere Amancio scoprirà una terribile verità: è stata Antolina a ...