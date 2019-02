Anticipazioni Beautiful | puntate USA | lo strano ed eccessivo attaccamento di Hope a Phoebe

BEAUTIFUL - Anticipazioni e trame puntate dal 10 al 16 febbraio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 10 a sabato 16 febbraio 2019: Dopo l’ingannevole dichiarazione di Bill, Wyatt corre a informare Liam, che ne resta sconvolto. Intanto un’ignara Steffy fa mille progetti mentre aspetta il ritorno a casa di Liam… Liam è convinto che Steffy lo tradisca ancora e insiste perché lei lo ammetta; Steffy nega con fermezza ma lui la lascia definitivamente. Più tardi, Bill prova a ...

Anticipazioni Beautiful trame americane : Hope si sente vicina alla figlia di Steffy : La storia di Beth, la figlia di Hope sta in queste ultime settimane monopolizzando le puntate americane di Beautiful. La scorsa settimana, poi, quello che tutti si aspettavano è accaduto: Reese ha confessato a Flo che quando la Logan perse conoscenza scambiò la sua bambina con un'altra nata morta. Ecco le Anticipazioni americane di quello che accadrà in futuro nelle puntate italiane. Steffy adotta Beth Il dottor Reese presenterà la piccola Beth ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di martedì 5 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 5 febbraio 2019: Hope Logan (Annika Noelle) cerca di rassicurare Liam (Scott Clifton) sul futuro… Hope dice a Liam che, adesso che sono stati finalmente firmati i documenti per l’annullamento, possono finalmente costruire un futuro insieme. Hope e Liam vengono raggiunti da Steffy, la quale chiede al suo ex di accompagnarla a fare un’ecografia… Attenzione: diventa fan della ...

Beautiful - Liam conteso da Hope e Steffy : Anticipazioni trame dal 3 al 9 febbraio : Come ogni settimana dell’anno o quasi, anche a febbraio si rinnova l’appuntamento con le vicende narrate in Beautiful, la soap per antonomasia di gran parte del mondo (senz’altro una delle più note e rilevanti della storia). Gli episodi vanno in onda su Canale 5 tutti i giorni – dalla domenica al sabato, sempre alle 13.40 tranne che nel caso di domenica, quando inizia alle 14.00 in punto. Dove eravamo rimasti: Ecco chi ha ...

Beautiful - Anticipazioni USA : HOPE si attacca troppo alla piccola “Phoebe”? : La storyline sullo scambio di culle, che sta monopolizzando da settimane le puntate americane di Beautiful, prosegue a vele spiegate, anzi potremmo dire che va quasi di corsa. L’essere l’unica vicenda della narrazione – e, forse, complice la gravidanza ormai giunta alla fine di Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) – costringe la sceneggiatura a procedere spedita: infatti, come già riportatovi, Zoe Buckingham si ...

Beautiful Anticipazioni 4 febbraio 2019 : Wyatt spinge Liam a non trasferirsi : Il giovane Spencer cerca di convincere il fratello maggiore del fatto che non sia una buona idea trasferirsi a casa di Brooke e lasciare il tetto coniugale.

Anticipazioni Beautiful dal 4 all'8 febbraio : Liam si trasferisce - Steffy spera ancora : Si apre oggi 4 febbraio una nuova settimana di programmazione della soap Beautiful in onda tutti i giorni della settimana (compresa la domenica) su Canale 5. Sono tempi duri per Steffy Forrester, chiamata ad assecondare la richiesta di Bill per fare in modo che Taylor non finisca in carcere. Per questo, la figlia di Ridge è stata costretta a firmare l'annullamento del matrimonio da Liam, nonostante i sentimenti per lui non siano mai svaniti. ...

Beautiful - Anticipazioni americane : STEFFY e HOPE - chi piange e chi ride… : Con il ritorno in scena di HOPE Logan (sia pure con una nuova interprete, Annika Noelle), la soap opera Beautiful è pienamente tornata al triangolo giovanile che già aveva contraddistinto i suoi anni precedenti quello tra STEFFY (Jacqueline MacInnes Wood), Liam Spencer (Scott Clifton) e la stessa HOPE. Facciamo un veloce riepilogo. Attualmente nelle puntate italiane la già complicata trama in questione vede l’inserimento di un Bill Spencer ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di lunedì 4 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 4 febbraio 2019: Hope Logan (Annika Noelle) riferisce a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che Liam (Scott Clfton) si trasferirà a casa di Brooke (Katherine Kelly Lang)… Wyatt (Darin Brooks) non riesce a convincere Liam a non traslocare… Ridge (Thorsten Kaye) parla a Brooke di tutti i suoi dubbi sulle buone intenzioni di Hope. Intanto Steffy e Hope litigano per Liam… Attenzione: ...

Beautiful : Anticipazioni puntate italiane dal 4 al 10 febbraio 2019 : anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 4 febbraio a domenica 10 febbraio 2019 Punto di svolta a Beautiful nella storia d’amore tra Steffy Forrester e Liam Spencer. Nonostante la figlia in arrivo, Steffy è costretta a firmare le carte dell’annullamento del matrimonio. La giovane è ricattata da Bill Spencer, che prova a riconquistare la nuora. Hope, […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 4 al 10 febbraio ...

Beautiful Anticipazioni : Liam perdona Steffy ma… : Beautiful anticipazioni Cambi di rotta a Beautiful. Quando sembrava tutto perduto per Steffy, ecco che Liam sembra disposto a perdonarla in virtù della bambina che porta in grembo. Almeno fino a quando il machiavellico Bill Spencer non ne fa un’altra delle sue… Tutti i dettagli nelle anticipazioni delle prossime puntate della soap in onda tutti i giorni su Canale 5 in orario post prandiale (qui le anticipazioni americane per scoprire ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : una terribile verità : Beautiful, puntate straniere: Steffy e Liam di nuovo insieme? A Beautiful i colpi di scena si susseguono. Le Anticipazioni americane di Beautiful svelano che Steffy adotterà la piccola Beth, la figlia di Liam e Hope creduta morta. Steffy la chiamerà Phoebe in onore della sorella scomparsa. Hope e Liam sono affascinati dalla bambina. Liam dice a Steffy che è pronto a fare da padre anche a Phoebe oltre che alla loro Kelly. Ritorno di fiamma in ...

Beautiful Anticipazioni 3 febbraio 2019 : Hope informa Steffy del trasferimento di Liam : Dopo che la Forrester e lo Spencer hanno firmato l'annullamento, La Logan informa la sorellastra che Liam andrà ad abitare nelle dependance di Brooke.