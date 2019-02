' Anna vittima innocente di malasanità' | ma i medici dei Pellegrini | niente vendette

Corte di Strasburgo condAnna l'Italia : violati i diritti della Knox | Amanda : vittima di torture : Oggetto del ricorso l'interrogatorio del 6 novembre 2007. Lo Stato dovrà pagare all'americana 18mila euro complessivi tra danni morali e spese legali. La sentenza diverrà definitiva solo tra tre mesi, se le parti non ricorreranno in Appello.

Rigopiano - il padre di una vittima : "Mi hanno condAnnato perché portavo i fiori dove è morto mio figlio" : "Ha detto bene il mio avvocato: è arrivata la prima condanna per la strage. Solo che riguarda il padre di una vittima", non si dà pace Alessio Feniello, padre di Stefano, il 28enne morto nella tragedia dell'Hotel di Rigopiano. Un giudice l'ha condannato a pagare 4.550 per aver violato i sigilli sul posto della strage. La ragione? Voleva semplicemente portare i fiori sul posto dove suo figlio ha perso la vita. Sulle pagine de La ...

Tragedia Rigopiano - condAnnato papà di una vittima - aveva oltrepassato divieto per deporre dei fiori : Pescara - Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), è stato condannato dal gip del tribunale di Pescara a pagare una multa di 4.550 euro, per avere violato, il 21 maggio scorso, i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area nella quale si verificò la Tragedia. La sentenza di condanna emessa dal giudice Elio Bongrazio, su richiesta del pm Salvatore ...

Corinaldo - nella discoteca c’era anche il figlio di MariAnna Manduca - vittima di violenza : La sera della tragedia di Corinaldo nel locale era presente anche uno die figli di Marianna Manduca, uccisa del 2007 dal marito a Palagonia, in Sicilia. Il padre adottivo racconta: "Per noi ha rischiato di essere un nuovo dramma dopo tutto quello che abbiamo vissuto. Dopo i tanti sforzi fatti da noi e da quel ragazzo, insieme ai suoi fratelli".Continua a leggere

Omicidio Anna Filomena Barretta : accusato il marito/ Madre vittima 'amava la vita - non poteva essere suicidio" - IlSussidiario.net : Omicidio Anna Filomena Barretta: arrestato il marito. Ultime notizie, la 42enne di Marano non si è suicidata, dubbi sul colpo di pistola.

Trascinata e uccisa dall'ex - per lui condAnna a 4 anni : la mamma della vittima minaccia il suicidio : E' arrivata la sentenza per lì'omicidio di Alessandra Madonna, la 24enne uccisa lo scorso anno a Melito, nel napoletano...